Definitiv

Unul din dosarele în care Paul Iova, zis „Ion Petrişor”, cunoscut mai mult sub denumirea de „regele maneliştilor”, este judecat a ajuns ieri la final. Toţi inculpaţii din dosar au primit pedepse mult mai mici decât la instanţa de fond, Tribunalul Suceava, existând chiar şi o achitare.

Dacă la prima instanţă Paul Iova a primit 7 ani de închisoare, la Curtea de Apel Suceava pedeapsa a fost redusă la 1.479 de zile. O măsură similară a fost luată şi faţă de Ioan Sava, zis „Căsuţă”. De la 7 ani, pedeapsa i-a fost redusă la 3 ani şi 6 luni cu executare.

Alte două persoane care aveau pedepse cu executare nu vor ajunge în penitenciar. Este vorba de Marius Negrea, care a primit 3 ani cu suspendare sub supraveghere, în loc de 4 ani cu executare, respectiv Gheorghe Puiu, zis „Puiu”, care a fost condamnat la 2 ani cu suspendare sub supraveghere, în loc de 6 ani cu executare.

Cel mai bine a ieşit Mihai Vicovanu, zis „Mişu”, care a fost achitat pentru toate infracţiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată, după ce la Tribunalul Suceava primise 3 ani cu suspendare sub supraveghere. Un alt personaj condamnat cu suspendare sub supraveghere la instanţa de fond pentru o perioadă de 3 ani, Dumitru Adrian Eftin, zis „Adi”, a beneficiat şi el de o diminuare a pedepsei, la 1 an cu suspendare.

Anterior, în acelaşi dosar, alte cinci persoane au mers pe procedura simplificată şi au recunoscut faptele. La vremea respectivă s-a dat următorul verdict: Romică Botezatu – 3 ani şi 4 luni de închisoare cu executare, Gheorghe Plăcintă, zis „Ghiţă” – 3 ani cu suspendare, Cristinel Şoitu – 2 ani cu suspendare, Mihail Mihai, zis „Misha” – 2 ani cu suspendare, Gabriel Ovidiu Ghelasă – 2 ani cu suspendare.

Inculpaţii din acest dosar au fost obligaţi şi la plata unor sume către bugetul de stat, ca urmare a prejudiciului cauzat prin contrabanda cu ţigări.

În ceea ce-l priveşte pe „regele maneliştilor”, acesta devenise un client fidel al procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism (DIICOT) Suceava. Iova a fost săltat şi dus la audieri de nu mai puţin de trei ori, prima dată în 2010 şi ultima dată în 2013.

Până în prezent, Paul Iova, alias „Ion Petrişor”, a fost trimis în judecată în două dintre dosarele pe care le-a avut la Suceava, pe numele său nefiind pronunţată încă nici o soluţie judecătorească.

În celălalt dosar în care a fost trimis în judecată Paul Iova, lista inculpaţilor mai cuprinde alte 36 de persoane, printre care Constantin Nistor, alias „Copilu”, din Vicovu de Sus, George Tărâţă, zis „Cuşu”, din Vicovu de Jos, dar şi Roxana Dana Rotar, cântăreaţă de manele, cunoscută drept „Prinţesa Ardealului”, despre care anchetatorii susţineau că era amanta lui Iova şi era folosită de acesta drept paravan pentru drumurile dese la Suceava.