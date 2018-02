Proiecte

Antreprenorii care doresc să-şi înfiinţeze o nouă afacere au posibilitatea să acceseze finanţări nerambursabile în valoare de 40.000 de euro. Finanţările vor fi acordate prin proiectul ”Entrepreneurship for doers - Dezvoltare sustenabilă în regiunea Nord - Est” , a cărui lansare va avea loc în data de 22 februarie a.c., la ora 14:00, la Muzeul Bucovinei din Suceava. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 şi va fi implementat de Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din întreprinderile Mici şi Mijlocii Suceava, Ioanida Turism şi Asociaţia Generală a Profesioniştilor în Vânzări, în parteneriat cu Loop Operation. Finanţările se acordă în cadrul programului Romania Start Up Plus. Proiectul ”Entrepreneurship for doers - Dezvoltare sustenabilă în regiunea Nord - Est” are ca scop susţinerea înfiinţării a 45 de întreprinderi inovatoare şi sustenabile, cu profil non – agricol, precum şi a cel puţin 90 de noi locuri de muncă în zonele urbane din regiunea Nord Est. Potrivit preşedintelui Patronatului Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, Liliana Agheorghicesei, acest lucru va fi posibil printr-un program de măsuri integrate de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale. La acest program vor lua parte 450 de persoane, dintre care 45 vor beneficia de finanţare nerambursabilă în cuantum de 178.000 lei, asistenţă pentru dezvoltarea unui plan de afaceri, promovare şi mentorat.

Cei care sunt interesaţi de acest program pot confirma prezenţa la lansare la numerele de telefon 0230.222.722 sau 0740.136.979.

Liliana Agheorghicesei a mai precizat că tot Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava va mai demara, în Regiunea Nord-Est, un alt proiect prin care se vor putea accesa finanţări nerambursabile în valoare de circa 40.000 de euro, intitulat „Academia de Antreprenoriat”.