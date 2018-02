Acţiune de conştientizare

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan vrea să-i arate ministrului Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, într-un mod inedit, măsura minciunilor pe care le spune cu o nonşalanţă debordantă. Parlamentarul liberal i-a îndemnat pe românii ale căror venituri vor fi diminuate prin aplicarea controversatelor legi ale salarizării să-i trimită ministrului Muncii fluturaşii pe care îi primesc de la angajatori.

„Doamna Vasilescu a demonstrat cu vârf şi îndesat că vrea să fie doar ministru al angajaţilor de la stat, nu şi al angajaţilor din sectorul privat. Din păcate pentru logica electorală a domniei sale, i-a păcălit foarte grav pe angajaţii din sectorul public, iar pe angajaţii din sectorul privat i-a jignit, i-a umilit şi le-a băgat mâna în buzunar prin amalgamul de ordonanţe contrasemnate de domnia sa, începând cu OG 4/2017. Și, dacă tot i-a îndemnat pe angajaţi să citească cu atenţie fluturaşul de salariu, le-aş recomanda celor peste două milioane de angajaţi din sectorul privat cărora li se taie din leafă să trimită fluturaşele direct la minister, la doamna Vasilescu. Poate i se mai taie din avântul de a minţi oamenii cu neruşinare că lefurile lor nu au scăzut”, a sunat îndemnul lui Ioan Balan.

Deputatul liberal s-a arătat stupefiat de cinismul uluitor cu care Lia Olguţa Vasilescu îi jigneşte pe angajaţii din România, spunând că aceştia nu înţeleg de fapt că minusul e plus. În plus, ministrul Muncii este acuzat că, deşi este numit în funcţie pentru a treia oară în decurs de numai un an, nu cunoaşte o serie de amănunte banale în ceea ce priveşte salarizarea. Mai exact, nu cunoaşte faptul că fluturaşii de salariu se distribuie după data de întâi a lunii următoare, pentru că ei sunt daţi angajaţilor înainte de a le fi plătită leafa, ceea ce înseamnă că mare parte dintre fluturaşi sunt deja în buzunarele angajaţilor.

„Tocmai pe fluturaşul de salariu angajaţii au văzut dimensiunea înşelătoriei. Creşterea de 25% la stat sau de 17% în privat nu e creştere, ci este scădere. Dacă sunt ceva angajaţi norocoşi în România, atunci aceştia sunt bucuroşi pentru că leafa lor nu a scăzut faţă de luna decembrie a anului trecut. Am urmărit şi eu explicaţiile halucinante şi alambicate ale doamnei Vasilescu, din care am înţeles că domnia sa nu are nici o vină pentru scăderile de salarii, ci colegii din Guvern. Apoi am mai înţeles că profesorii cu normă parţială în învăţământ, personalul auxiliar din şcoli, farmaciştii, specialiştii de la medicina legală, experţii criminalişti, poliţiştii, persoane cu dizabilităţi, lucrători în sectorul IT şi multe alte categorii profesionale nu ştiu să-şi citească fluturaşul de salariu şi că nu sunt în stare să înţeleagă că minusul pe care îl văd este, de fapt, plus. Într-un cuvânt, totul se numeşte sfidare”, a arătat Ioan Balan.

Deputatul liberal a ţinut să aducă în atenţie un alt aspect, pe care-l consideră extrem de grav. Din declaraţiile date de Lia Olguţa Vasilescu a rezultat că agenţii economici vor fi supuşi unor controale din partea instituţiilor statului, o abordare inacceptabilă într-un stat de drept.

„Am constatat cu stupoare că dacă pentru angajaţii din sectorul bugetar se vor opera probabil nişte cârpeli, în grabă, ca să nu scadă prea tare lefurile, pentru cei aproape patru milioane de angajaţi din sectorul privat ministrul Muncii a dat din umeri neputincioasă şi a spus cu nepăsare că n-are soluţii. Privaţii să se descurce! Mai mult decât atât, i-a ameninţat pe agenţii economici cu inspecţii şi controale al Inspectoratelor de muncă, într-un mod în care l-ar fi făcut invidios şi pe ultimul prim-secretar al PCR. Inechităţile produse în sistemul public de salarizare sunt inimaginabile, iar alianţa PSD-ALDE i-a făcut pe oameni să se duşmănească din această cauză”, a concluzionat Ioan Balan.