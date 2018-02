Holzindustrie Schweighofer

Holzindustrie Schweighofer (HS), unul dintre liderii industriei europene de prelucrare a lemnului, a implementat un plan complex de acţiuni pentru o industrie sustenabilă a lemnului în România, se arată într-un comunicat primit la redacţie. Măsura centrală este sistemul de urmărire prin GPS a materialului lemnos, Timflow, care permite Holzindustrie Schweighofer să monitorizeze traseul fiecărui camion ce livrează buştean de la punctul de încărcare până la poarta fabricii. Compania are o politică de toleranţă zero faţă de livrările cu provenienţă controversată, iar detaliile tuturor transporturilor sunt puse la dispoziţia publicului în mod transparent pe site-ul www.timflow.com, disponibil în limbile română şi engleză. Potrivit principiului autoimpus de transparenţă, Holzindustrie Schweighofer informează publicul de fiecare dată când descoperă livrări de buştean cu provenienţă controversată. În 8 februarie 2018, Timflow a emis o alertă ce viza anumite neclarităţi privind o livrare către fabrica de cherestea HS de la Sebeş - locul de origine declarat în documentele însoţitoare ale transportului nu coincidea cu datele înregistrate în sistemul Timflow. În consecinţă, livrarea a fost respinsă, iar materialul lemnos a fost refuzat. Michael Proschek-Hauptmann, directorul Departamentului de Conformitate şi Sustenabilitate HS, a declarat: „Transportul nu s-a conformat criteriilor noastre stricte de aprovizionare şi, prin urmare, a fost refuzat. Aceasta demonstrează, încă o dată, că sistemele noastre de securitate sunt foarte eficiente. Și în luna august a anului trecut am respins trei încărcături, iar furnizorul a fost suspendat, pe baza datelor înregistrate de Timflow”.

Michael Proschek-Hauptmann: "Cu ajutorul Timflow, susţinem eforturile Guvernului României în lupta împotriva tăierilor ilegale"

70 de camioane sosesc, în medie, la fabricile de cherestea din România operate de Holzindustrie Schweighofer, iar sistemul Timflow depistează periodic posibile nereguli. Michael Proschek-Hauptmann a arătat: „Aceste livrări sunt separate de fluxul de producţie şi investigate suplimentar şi, doar atunci când provenienţa poate fi determinată fără urmă de îndoială şi toate standardele companiei sunt satisfăcute, materialul este acceptat pentru prelucrare. Cu ajutorul Timflow, susţinem eforturile Guvernului României în lupta împotriva tăierilor ilegale”.

Grupul Schweighofer îşi are originile într-o afacere de familie austriacă, cu peste 400 de ani de experienţă în industria de prelucrare a lemnului. În prezent, Grupul este activ în industria de prelucrare a lemnului din Europa, având activităţi şi în producţia de energie din surse regenerabile, silvicultură şi afaceri imobiliare. Divizia industrială a Grupului Schweighofer operează în România trei fabrici de cherestea şi două fabrici de producţie a panourilor din lemn şi o fabrică de cherestea în Germania. Grupul este lider în industria europeană a prelucrării lemnului, având în acest moment aproximativ 3.500 de angajaţi. Holzindustrie Schweighofer exportă produsele sale în peste 70 de ţări din întreaga lume.

HS susţine o mai bună consultare cu părţile interesate

Noile măsuri Holzindustrie Schweighofer pentru o industrie sustenabilă a lemnului prevăd monitorizare prin GPS – transparenţă în lanţul de aprovizionare, iar firma susţine introducerea standardelor FSC® în România prin plata unui bonus de 10 RON/m3 pentru buştenii certificaţi FSC®. În acelaşi timp HS susţine o mai bună consultare cu părţile interesate, audit cuprinzător realizat de renumitul grup Indufor, controale stricte pentru zone cu risc, dar şi o echipă de conformitate consolidată, cât şi renunţarea la furnizorii care nu respectă politica de achiziţii a firmei. Holzindustrie Schweighofer nu acceptă lemn provenit din parcurile naţionale, promovează training de conformitate şi anti-corupţie şi a lansat proiectul multianual pentru reîmpădurirea suprafeţelor degradate Pădurea de Mâine, proiect prin care un milion de puieţi vor fi plantaţi pe terenuri cu dificultăţi de regenerare. Firma practică o politică de deschidere faţă de organizaţiile neguvernamentale şi este deschisă spre comunicare printr-o informare permanentă şi transparentă pe site-ul companiei www.schweighofer.ro.