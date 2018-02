Dezbateri

Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băişanu, consideră că dezvoltarea infrastructurii în România nu va fi posibilă fără eradicarea lipsei de profesionalism din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Alexandru Băişanu a făcut această afirmaţie în cadrul şedinţei de ieri a Comisiei de transporturi din Camera Deputaţilor. La şedinţă au participat ministrul Transporturilor, Lucian Șova, reprezentanţi ai companiilor de construcţii şi parlamentari. Vicepreşedinte al Comisiei de transporturi, Alexandru Băişanu a precizat în cadrul dezbaterilor că din nefericire şi în momentul de faţă, după aproape 29 de ani de la revoluţia din 1989, încă se vorbeşte prea mult despre dezvoltarea infrastructurii şi se face prea puţin pentru aceasta. „Acum observ aceleaşi probleme. Constructori diferiţi, parlamentari diferiţi, ministru nou. Ceea ce se întâmplă acum este un lucru lăudabil. Că în sfârşit ne-am adunat noi, ministrul şi dumneavoastră, cei care construiţi. Dar vreau să vă spun că dacă nu vom fi serioşi în adevăratul sens al cuvântului, vom mai aştepta încă 27 de ani o astfel de întâlnire şi vom discuta, poate nu noi, alţii cu aceleaşi atribuţii, aceleaşi probleme, fără a rezolva mai nimic”, a afirmat deputatul ALDE de Suceava. Alexandru Băişanu a solicitat conducerii Ministerului Transporturilor să-i spună câte dintre firmele care construiesc drumuri în România sunt româneşti, câte sunt câştigătoare de licitaţii şi câte dintre aceste companii sunt străine. În acelaşi timp, Băişanu a solicitat să i se transmită câte dintre companiile care construiesc drumuri au contractat direct lucrările, prin câştigarea licitaţiilor, şi câte sunt prin subcontractare. „Pentru mine termenul de subcontractant nu prea există. E ca şi cum te-ai însura, îţi alegi o nevastă şi chemi pe altcineva să-ţi facă copii. Ceva nu e în regulă. Și după cum spunea unul dintre constructori, se vorbeşte prea mult despre autostrăzi. Dacă s-ar fi făcut mult pentru autostrăzi, astăzi nu am mai fi discutat mult”, a afirmat parlamentarul sucevean.

Băişanu: „Caietele de sarcini sunt făcute foarte prost, uneori cu dedicaţie”

Alexandru Băişanu a adăugat că una dintre cele mai mari probleme în acest domeniu este aceea că licitaţiile pentru lucrări durează foarte mult, chiar şi mai mulţi ani, motiv pentru care România are doar 748 de kilometri de autostrăzi, din care însă o parte s-au construit înainte de 1989. „Suntem de toată jena. Caietele de sarcini sunt făcute foarte prost, uneori cu dedicaţie, la preţul cel mai mic şi cu condiţii exagerate cerute de cei de la CNAIR. Plus că apar imediat probleme de genul diverse şi neprevăzute. Aceasta, aşa cum am observat eu, la un moment dat, se transformă într-o regulă. Și anume că preţurile pentru diverse şi neprevăzute sunt mai mari decât cele cu care s-a câştigat iniţial licitaţia. Și atunci ne întrebăm de ce am mai făcut licitaţie dacă s-a câştigat la un preţ şi la final vedem că neprevăzutele au dublat preţurile?” a întrebat deputatul ALDE de Suceava. El a atras atenţia şi asupra unei alte probleme pe care a semnalat-o reprezentantul companiei Strabag, şi anume lipsa inginerilor. „Stimaţi constructori din ţările din care veniţi. Am înţeles că aţi câştigat licitaţiile, şi dacă tot le-aţi câştigat nu aţi făcut-o doar cu un portofoliu de acum 10 – 20 – 30 de ani, din ţara dumneavoastră sau din lume şi nu doar cu un calculator. Aţi câştigat licitaţiile cu utilaje, cu ingineri, cu specialişti, cu experienţă pe care cică noi nu le avem. Și dacă toţi le-aţi câştigat, eu spun să le duceţi dumneavoastră la bun sfârşit pe această cale”, a spus Alexandru Băişanu. El a subliniat că şi-ar dori să dispară noţiunea de subcontractant, dar şi să vadă mai multe firme româneşti capabile să ducă la bun sfârşit lucrări de drumuri, cu atât mai mult cu cât România are ingineri valoroşi, capacitate de muncă şi expertiza necesară în acest moment.

„Pentru dumnealor e mai simplu să lucreze cu inginerii noştri, să le plătească mai puţin, pentru că vor câştiga mult mai mult”, consideră Băişanu. Nu în ultimul rând, el i-a transmis ministrului Lucian Șova că dacă nu va eradica lipsa de profesionalism din CNAIR aceleaşi discuţii vor exista şi peste 25 de ani.