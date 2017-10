Aproape 3.000 de vizitatori au fost prezenţi la „Noaptea Cercetătorilor”, eveniment care a ajuns la a VI-a ediţie

La Universitate

Mii de tineri, cei mai mulţi provenind din mediul preuniversitar, au descoperit vineri, în cadrul evenimentului ”Noaptea Cercetătorilor”, aplicaţiile practice ale ştiinţei care au luat forma unor experimente amuzante, făcute de tineri ingenioşi. Începând cu ora 16.00, parcul Universităţii ”Ştefan cel Mare” din municipiul Suceava a fost luat cu asalt de mii de participanţi, în cadrul unui proiect care promovează ştiinţa şi cercetarea în rândurile publicului larg. Obiectivul proiectului iniţiat de Uniunea Europeană este acela de a atrage noua generaţie către activitatea de cercetare, de a-i încuraja pe tineri într-o astfel de carieră, precum şi de a creşte recunoaşterea faţă de munca nevăzută a cercetătorilor.

Proiectul „Noaptea Cercetătorilor” este realizat simultan în peste 300 de oraşe europene, la Suceava fiind organizat de Universitatea ”Ştefan cel Mare”, Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Societatea Ştiinţifică Cygnus, având şi sprijinul Primăriei Suceava. La cea de a VI-a ediţie, desfăşurată în acest an, au fost implicaţi în efectuarea experimentelor peste 100 de pasionaţi de ştiinţă, numărul de participanţi apropiindu-se de 3.000.

Peste 30 de activităţi din diverse domenii, în cadrul celor 50 de standuri de expunere

Cei care au expus proiectele lor de cercetare, pe lângă cei din cadrul facultăţilor Universităţii ”Ştefan cel Mare” şi ai Societăţii Cygnus, au venit în acest an de la 8 colegii naţionale, din municipiul Suceava şi din judeţ, printre vizitatori aflându-se curioşi de diferite vârste şi din mai multe localităţi. Vremea bună i-a ajutat pe organizatori, care au structurat evenimentul pe mai multe secţiuni şi locaţii de desfăşurare.

Prorectorul responsabil cu activitatea ştiinţifică a universităţii, prof. univ. dr. ing.Mihai Dimian, ne-a declarat: ”În primul rând este Observatorul Astronomic, care are spectacole de planetariu, o expoziţie de iluzii optice în turnul observatorului, în interior fiind proiectate filme documentare 3D. Am ieşit cu câteva telescoape în stradă, fiind în derulare şi ateliere de astronomie. Pe de altă parte, împreună cu colegii de la facultăţile universităţii am încercat să oferim câte o perspectivă în cercetarea sau activitatea în general a facultăţilor respective, într-un colţ aici se desfăşoară un proces simulat la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, dincolo avem o maşină electrică, care a fost dezvoltată în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Sunt apoi câteva invenţii care sunt deja brevetate în domeniul energiei solare sau în domeniul roboticii, în timp ce colegii de la Facultatea de Silvicultură prezintă mecanisme de măsurare a vârstei copacilor, bazându-se pe fragmente din acei arbori.”

Organizare pe trei secţiuni şi o participare numeroasă

Organizarea a fost în acest an pe trei secţiuni de bază, HandsOn, Agora şi Fun, vizitatorii putând uşor alege ce-i interesa mai mult. Mulţi dintre cei interesaţi au ales ateliere precum Fizica şi Chimia distractivă, Astronomie, Inventică şi Inovare, Robotică şi Mecatronică, alţii preferând zona Fun, cu Şah şi Scrable sau jocuri în parc. Printre multe proiecte interesante vizionate amintim o Mână Robotică care funcţionează hidraulic, confecţionată din carton şi acţionată de 4 seringi cu lichid, un dispozitiv PrintandGrave, care poate fi adaptat pentru a desena, a pirograva, precum şi pentru realizarea unor plăcuţe de cupru pentru montaje electronice.

Elevii unui important colegiu naţional din Suceava au venit cu experimente distractive de chimie, de fizică şi biologie, atractive pentru copiii de toate vârstele atraşi de ştiinţă, la fel cum şi alte trei colegii din judeţ au prezentat la standurile lor experimente care au atras curiozitatea audienţei, cu vârste între 3 şi 90 de ani.

Un deosebit interes a stârnit o maşină electrică realizată în doi ani de zile de câţiva studenţi de la Sisteme Electrice. ”Studenţii au vrut să facă ceva pe 4 roţi care să aibă tracţiune electrică. Au căutat o maşină de gabarit mic, care implica un motor şi acumulatori pe măsură, au dotat-o cu un motor de curent continuu, au realizat convertorul care acţionează motorul. Noi folosim această maşină cu studenţii de la Sisteme Electrice în cadrul lucrărilor de laborator, prin care ei studiază ansamblul motor-convertor, pentru a avea noţiunile de bază referitoare la un automobil electric, atunci când termină facultatea”, ne-a declarat Mihai Raţă - conferenţiar în cadrul USV.

Poliţiştii criminalişti le-au prezentat tinerilor interesaţi un stand pentru cercetare, sub forma unui laborator criminalistic mobil. Inspectorul principal Andrei Ceobanu, din cadrul IPJ Suceava, le-a prezentat vizitatorilor dotarea acestui laborator extrem de important în depistarea infractorilor: ”Am venit cu Autolaboratorul Criminalistic de la Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Suceava. El este dotat cu mai multe truse, în care avem logistica pe care o folosim la cercetarea evenimentelor la care suntem solicitaţi. Suntem o structură suport din cadrul Poliţiei Române, care ne ocupăm pe palierul tehnico-ştiinţific cu identificarea infractorilor. Avem truse traseologice pentru identificarea, prelevarea şi ridicarea urmelor de încălţăminte sau pneuri, lăsate în sol, zăpadă sau praf. E o trusă Crime Light, unde avem 3 lanterne cu mai multe filtre, care generează spectre de lumină nedetectabile ochiului uman, fiecare probă biologică pe care o căutăm, fie că e sânge, salivă sau lichid seminal, având o anumită fluorescenţă, aceasta putând fi pusă în evidenţă când infractorii încearcă să şteargă urmele. Pe lângă asta avem trusele pentru detectarea amprentelor, trusa universală pe care o folosim la cercetarea furturilor şi trusa cu pulberi, pentru prelevarea şi ridicarea urmelor papilare sau a amprentelor.”

Descoperirea cercetării, principala atracţie a evenimentului

Marele câştig al celor care au vizitat standurile rămâne bineînţeles discuţia purtată cu cercetătorul, un om cu o profesie aparent neobişnuită. Mai ales tinerii pasionaţi de noutăţile ştiinţifice au putut vedea pe viu ce înseamnă cercetarea şi cum îşi pot aduce contribuţia la progresul uman aceşti oameni care îşi dedică viaţa cercetării. Profesorul Victor Şutac, preşedintele Societăţii Ştiinţifice Cygnus, ne-a declarat: ”În primul rând mă bucur că anul acesta au venit mai multe instituţii care expun aici. Când am pornit în anul 2012 aveam câteva standuri, iar acum avem peste 50 de asemenea standuri, o parte dintre ele cu proiecte de la 8 licee din judeţ, împletite cu cele din cadrul facultăţilor universităţii sucevene.”

„Noaptea Cercetătorilor” a creat şi în acest an o atmosferă de interacţiune între cercetători şi public, deschizând tinerilor calea alegerii unei cariere în cercetare.