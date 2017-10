Liga a II-a

Foresta a învins, sâmbătă, cu 2-1 pe CS Baloteşti şi a evadat de pe ultima poziţie pentru prima dată în acest sezon. Partida disputată pe stadionul Areni, contând pentru etapa a X-a a Ligii secunde, n-a fost floare la ureche pentru suceveni, care au avut în faţă o altă formaţie aflată în mare suferinţă de puncte. Oaspeţii au avut chiar prima mare ocazie de gol a întâlnirii, atunci când şutul lui Al. Coman, de la 16 metri, a nimerit bara. Sucevenii şi-au arătat pentru prima dată valenţele ofensive în minutul 10, prin juniorul R. Sumanariu, care a nimerit transversala cu un trasor de la 25 de metri. Ilfovenii s-au aflat din nou aproape de gol după un sfert de oră de joc, Cl. Ioniţă reluând mult peste poartă din poziţie excelentă. Impulsionaţi de cei 1.500 de spectatori din tribune, forestierii au ieşit mai mult la joc şi au trecut pe lângă deschiderea scorul prin Diallo, în minutul 20, în urma unui corner executat de Cerlincă. Ultima şansă de gol a primei reprize i-a aparţinut lui Chalabi, care l-a întins serios pe goal-keeperul advers cu un şut sănătos de la 20 de metri.

După un prim sfert de oră din mitanul secund fără evenimente deosebite, „galben-verzii” au deschis scorul prin Renquin, care l-a surprins pe Fulga cu un şut plasat, de la marginea careului de 16 metri. În încercarea disperată de a evita acest gol, portarul celor de la Baloteşti s-a lovit violent cu umărul de bară, fiind trimis cu ambulanţa la spital pentru investigaţii suplimentare. Fotbaliştii pregătiţi de Laurenţiu Diniţă n-aveau însă să renunţe la luptă cu una cu două. După bara din minutul 68, rezultată în urma unui şut înşelător al lui Cl. Ioniţă, oaspeţii aveau să egaleze situaţia în minutul 76 prin A. Pătraşcu, care a reluat în plasă, din apropiere, o centrare şutată a aceluiaşi Cl. Ioniţă. Finalul partidei avea să le fie însă favorabil sucevenilor, ieşind la rampă mijlocaşul Cerlincă, care a transformat impecabil, în minutul 84, o lovitură de pedeapsă obţinută tot de el.

Nuno Pedro: „Am obţinut o victorie muncită”

La conferinţa de presă de după meci, antrenorul ilfovenilor, Laurenţiu Diniţă, a părut neîmpăcat cu deznodământul partidei.

„S-a văzut şi de această dată că în Liga a II-a nu mai există meciuri uşoare. Am venit să câştigăm la Suceava, însă am dat peste o echipă bine organizată. Cred totuşi că nu meritam să pierdem şi echitabil ar fi fost un rezultat egal. Noi am avut câteva ocazii mari în prima repriză şi, după cum vedeţi, în fotbal ratările se răzbună. Trebuie să trecem peste acest insucces şi să muncim mai mult, pentru că eu consider că merităm un loc la mijlocul clasamentului”, a declarat Diniţă.

De partea cealaltă, portughezul de banca Forestei a afişat o mină mult mai fericită.

„Am reuşit să câştigăm în faţa unei echipe bune, ai cărei fotbalişti joacă de trei ani împreună. Noi am făcut o mare risipă de energie şi am arătat că suntem o echipă unită. Avem foarte mulţi fotbalişti tineri în lot, jucători de culturi şi de naţionalităţi deosebite, aşa că este dificil să facem mecanismul să funcţioneze perfect într-un timp atât de scurt. Am însă încredere că echipa va arăta mai bine de la meci la meci. Este un rezultat foarte important pentru noi, o victorie muncită. Este bine că începem să adunăm puncte şi să urcăm în clasament”, a precizat Nuno Pedro.

Foresta: Began - Renquin, Fl. Cordoş (80 Secrier), Diallo, Belevschi - R. Sumanariu, Vl. Stănescu – Cerlincă, Kimbaloula Coroamă, – Chalabi. Antrenor: Nuno Pedro.

CS Baloteşti: Fulga (66 Iordan) - C-tin. Dedu, Flămânzeanu, Marciuc, Al. Gheorghe - Cl. Ioniţă (89 Paraschiv), Al. Coman (80 Hurdubei), L. Ion, Gojnea - A. Pătraşcu, Eug. Nica. Antrenor: Laurenţiu Diniţă

Rezultate înregistrate în etapa a X-a:

ASA Târgu Mureş – Academica Clinceni 1-1

Sportul Snagov – UTA 0-0

Pandurii Târgu Jiu – Olimpia Satu Mare 0-1

ASU Politehnica Timişoara – Dunărea Călăraşi 0-1

Ştiinţa Miroslava – CS Afumaţi 0-0

Foresta Suceava – CS Baloteşti 2-1

Luceafărul Oradea – AFC Hermannstadt 0-0

Ripensia Timişoara – CS Mioveni 0-1

Dacia Unirea Brăila – Metaloglobus Bucureşti 2-1

FC Argeş – Chindia Târgovişte 0-0

Clasament

1 AFC Hermannstadt 10 8 1 1 17-5 25

2 Dunărea Călăraşi 10 7 1 2 17-10 22

3 Chindia Târgovişte 10 5 3 2 24-6 18

4 ASA Târgu Mureş 10 5 3 2 19-14 18

5 FC Academica Clinceni 10 5 3 2 17-13 18

6 Ripensia Timişoara 10 5 2 3 31-11 17

7 CS Mioveni 10 5 2 3 18-12 17

8 FC Argeş 10 4 3 3 13-8 15

9 Sportul Snagov 10 4 3 3 8-6 15

10 Dacia Unirea Brăila 10 4 2 4 27-20 14

11 ASU Politehnica Timişoara 10 4 1 5 12-15 13

12 Olimpia Satu Mare 10 4 1 5 7-15 13

13 Pandurii Târgu Jiu 10 3 3 4 16-15 12

14 CS Afumaţi 10 3 3 4 7-10 12

15 Metaloglobus Bucureşti 10 3 2 5 13-13 11

16 UTA Arad 10 2 4 4 7-9 10

17 Ştiinţa Miroslava 10 2 2 6 12-30 8

18 Foresta Suceava 10 2 1 7 6-45 7

19 Luceafărul Oradea 10 1 3 6 12-19 6

20 CS Baloteşti 10 1 3 6 9-16 6