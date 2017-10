,,Cărţile copilăriei”

Peste 2.000 de cărţi au ajuns la mai multe şcoli sucevene, cu sprijinul Fundaţiei EGGER. Asociaţia Curtea Veche continuă campania de donaţii din cadrul programului naţional de lectură „Cărţile copilăriei” în judeţul Suceava, cu sprijinul Fundaţiei EGGER România. La iniţiativa tânărului Luca Ciubotaru, absolvent al Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi şi delegat de tineret al României la Organizaţia Naţiunilor Unite în mandatul 2014/2015, au fost oferite, cu sprijinul Fundaţiei EGGER, peste 2.000 de volume potrivite vârstei elevilor din 11 şcoli din judeţul Suceava. Donaţiile de carte au avut loc în perioada 25-26 septembrie, în cadrul unor întâlniri cu elevii instituţiilor: Şcoala Gimnazială „Regina Elisabeta” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială Dorneşti, Şcoala Gimnazială „George Tofan” Bilca, Şcoala Gimnazială „Samson Bodnărescu” Gălăneşti, Şcoala Gimnazială „Iraclie Porumbescu” Frătăuţii Noi, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Frătăuţii Noi şi Şcoala Gimnazială „Samuil Ispoescul” Costişa - Frătăuţii Noi.

Înfiinţarea cluburilor de lectură „Cărţile copilăriei”

În cadrul evenimentelor au participat cu discursuri motivaţionale Iren Arsene (preşedinte, Asociaţia Curtea Veche), Luca Ciubotaru (cetăţean de onoare al municipiului Rădăuţi, delegat de tineret al României la Organizaţia Naţiunilor Unite 2014/2015) şi Andreea Lupescu, jurnalist şi artist, care a susţinut un moment interactiv de lectură, prin care le-a demonstrat copiilor că cititul poate fi distractiv dacă îşi activează imaginaţia. Proiectul continuă prin înfiinţarea cluburilor de lectură „Cărţile copilăriei”, cu activităţi interactive susţinute de profesori şi voluntari locali şi cu nouă serie de donaţii în luna decembrie. Susţinătorul principal al acestei acţiuni, Fundaţia EGGER România, este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată cu scopul de a oferi beneficii adiţionale comunităţilor din regiunea Rădăuţi prin dezvoltarea şi implementarea de proiecte menite să îmbunătăţească condiţiile de viaţă investind în proiecte de educaţie şi mediu. Statisticile din ce în ce mai îngrijorătoare privind rezultatele slabe în sistemul educaţional, scăderea dramatică a lecturii în rândul celor mici, dificultăţile în înţelegerea textelor şi lipsa programelor de lectură sunt doar câteva dintre aspectele pentru care reprezentanţii acesteia au decis să se alăture programului naţional de lectură iniţiat de Asociaţia Curtea Veche.

Vizite în şcoli şi centre pentru copii, întâlniri cu părinţi, profesori şi elevi

Luca Ciubotaru, iniţiatorul acestor acţiuni, cel care a propus sprijinirea activităţilor Fundaţiei EGGER, în calitate de membru al consiliului consultativ al acesteia, a declarat: „Mi-am dorit să văd această idee transformată în realitate la Rădăuţi, pentru că educaţia de calitate stă la baza oricărei societăţi puternice. În secolul actual, unde tehnologia se dezvoltă de la o zi la alta şi este prezentă tot mai mult în vieţile noastre, lectura din plăcere a devenit o preocupare rară. Şcoala are misiunea nobilă ca pe lângă elevi foarte bine pregătiţi la anumite materii să modeleze şi să formeze caractere, iar lectura transformată într-un obicei poate contribui la acest lucru.” Referitor la acest proiect, Ioan Banciu, preşedintele Fundaţiei EGGER, a declarat că “lectura, pe lângă faptul că este relaxantă, contribuie la extinderea orizonturilor de cunoaştere şi are un rol important în dezvoltarea imaginaţiei şi a formării tinerilor. Tinerii reprezintă viitorul societăţii şi de aceea consider că este necesar să investim în educaţia acestora. Suntem bucuroşi că am reuşit să aducem acest proiect de amploare în zona Rădăuţiului. Planificăm să continuăm cu donaţiile de carte şi la alte şcoli, urmând să stabilim întâlniri cu elevi pentru luna decembrie.”

Evenimentele organizate în judeţul Suceava fac parte din programul naţional de lectură “Cărţile copilăriei”, iniţiat de Asociaţia Curtea Veche, care cuprinde, alături de oferirea volumelor şi înfiinţarea de cluburi de lectură, vizite în şcoli şi centre pentru copii, întâlniri cu părinţi, profesori şi elevi, ateliere şi Festivalul de lectură „Narativ”. Parteneri în desfăşurarea proiectului sunt Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa de Cultură Rădăuţi şi Sameday Courier, cu ajutorul cărora pachetele cu cărţi au ajuns la destinaţie.