Internship

Sucevencele Iuliana Tătărău şi Simona Maria Brînzaru Tanasă vor lucra, timp de două luni, în Guvernul României, alături de funcţionarii din administraţia publică centrală. Acestea au fost selectate pentru a efectua un stagiu de practică în cadrul administraţiei centrale, prin intermediul programului oficial de internship al Guvernului, care se desfăşoară până în luna septembrie.

Iuliana şi Simona au intrat, alături de peste 3.200 de tineri, în cursa pentru cele 100 de locuri puse la dispoziţie de program, selecţia realizându-se riguros, având în vedere studiile şi rezultatele profesionale.

Pe lângă activitatea zilnică în cadrul administraţiei centrale, Iuliana şi Simona au ocazia să participe la discuţii şi mese rotunde în prezenţa unor înalţi oficiali ai statului român, precum şi la traininguri şi workshopuri tematice.

Iuliana Tătărău este absolventă a Colegiului Naţional „Petru Rareş” Suceava, promoţia 2011, urmând apoi Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi. La Universitatea din Iaşi a absolvit şi programul de master Studii de dezvoltare internaţională, timp de un semestru studiind la Universitatea din Bordeaux, Franţa.

Simona Maria Brînzaru Tanasă este stagiarăla Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate - Direcţia plăţi şi contabilitate proiecte.

Este absolventă a Liceului „Vasile Lovinescu” Fălticeni, studiile de licenţă şi de masterat urmându-le la Universitatea din Suceava, Facultate de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, unde în prezent urmează un doctorat în domeniul contabilităţii. Un an de masterat l-a urmatîn Italia, la Universitatea degli Studi „Gabriele D'Annunzio” din Pescara-Chieti.

„Sunteţi 100 de tineri superbi care în loc să folosiţi vacanţa pentru odihnă aţi preferat să veniţi în administraţie”

Programul oficial de practică al Guvernului României se derulează în perioada 17 iulie – 18 septembrie şi are ca obiectiv implicarea tinerilor performanţi în activităţile Guvernului, pentru dobândirea experienţei şi cunoştinţelor practice.

Stagiarii au fost recrutaţi la Palatul Victoria, în ministere şi în celelalte instituţii participante la program.

Pe durata programului, stagiarii primesc o bursă lunară în condiţiile în care iau parte la activităţile comune sau specifice instituţiei-gazdă cel puţin 6 ore/zi.

„Am aplicat la acest internship din dorinţa de a lua contact cu administraţia publică centrală. Lucrând până acum în domeniul privat, am ocazia astfel să lucrez în contabilitatea publică specifică fondurilor europene. Este ceva nou pentru mine şi asta este principala mea motivaţie. În plus, am ocazia să interacţionez cu toate departamentele din program şi să particip la diverse evenimente la care iau parte miniştri sau alţi demnitari de la care am câte ceva de învăţat, îmi pot face o idee generală asupra administraţiei publice”, a arătat Simona Maria Brînzaru Tanasă.

La deschiderea programului din acest an, premierul Mihai Tudose le-a transmis tinerilor participanţi să fie activi, critici, inovativi şi să insiste în a-şi impune soluţiile acolo unde se poate.