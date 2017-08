Cultural

Duminică, 6 august, a avut loc a VI-a ediţie a festivalului-concurs de toacă pentru copii şi tineret ,,Lemnul sfânt care cântă”. Evenimentul a avut loc la Biserica Ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” din Dumbrăveni.

Preotul paroh Vasile Ioniţă este cel care a organizat acest concurs, el fiind un meşter popular recunoscut pentru arta sculpturii în lemn. Acesta a declarat: ,,La concurs vin copii din toate satele, prieteni de ai noştri care iubesc toaca. Nu toţi oamenii iubesc toaca. Unii când aud toaca îi deranjează, dar pe alţii îi cheamă la rugăciune. Copiii îşi educă simţul muzical, plus că învaţă să vină la biserică, învaţă să poarte costumul popular şi să îl respecte. Vin copii de peste tot: din Botoşani, din Dorohoi, Hârlău şi din Suceava, bineînţeles. Anul acesta au fost şi nişte copii din Bucureşti care au venit aici la bunici şi care au spus că vor şi ei să participe data viitoare. Am participat şi la Festivalul Internaţional de toacă şi clopote de la Victoria, unde am luat premiul I special.”

Evaluarea concurenţilor a fost făcută de un juriu format din preoţi, profesori şi muzicologi. Copiii au primit diplome, medalii, dulciuri, dar şi premii în bani acordate de Consiliul Judeţean Suceava prin Centrul Cultural Bucovina. Bugetul aprobat şi oferit de Centrul Cultural a fost în jur de 1.500 de lei, dar au fost şi sponsori care au contribuit la acordarea premiilor. Doar părinţii au putut ridica banii, pe baza cărţii de identitate.

Câştigătorii ediţiei de anul acesta au fost:

Categoria copii preşcolari: premiul I - Raţă Daniel, premiul II - Caliniuc Andrei-Filip, premiul II - Grigore Sofia, premiul III – Cocira Dragoş, menţiune – Roman Ecaterina;

Categoria clasele I-IV: premiul I – Andronache Mihai, premiul I - Ştefan Iosif, premiul II – Pavăl Cosmin, premiul III – Ştefănucă Robert, menţiune Şalău Elena;

Categoria clasele V-VIII: premiul I – Ştefan Adelina, premiul I – Androneac Ciprian, premiul II – Şalău Silviu, premiul III – Jacotă Cristian, menţiune - Andronesei Marius şi Strugaru Ionuţ;

Categoria copii liceu: premiul I – Jijie Marian, premiul III – Mateescu Ionuţ, menţiune – Roşca Andrei;

Premiul cel mare pentru cel mai bun costum popular autentic a fost acordat elevului Ştefan Matei.

Daniela ONCIU