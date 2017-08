Magistraţii rădăuţenii au decis ca Ionel C. să fie evacuat din locuinţă, apoi să păstreze o distanţă minimă de 50 de metri faţă de soţia, fiicele şi socrii săi

Rădăuţi

Magistraţii rădăuţeni au decis, la finele săptămânii trecute, emiterea unui ordin de protecţie solicitat de o angajată a Primăriei Rădăuţi, mamă a patru copii, împotriva soţului său, ordin prin care bărbatului i se impunea evacuarea de la domiciliul conjugal, cât şi unele restricţii faţă de familie. După 23 de ani de căsnicie şi după mulţi ani în care Florentina C. a fost victima agresiunilor soţului său, Ionel C., femeia a hotărât să se adreseze instanţei de judecată pentru a pune capăt acestor violenţe.

„Nu am mai putut să suport umilinţele şi bătăile, de fiecare dată când era băut. Scandaluri, lucruri distruse în casă, ameninţări, ba chiar şi ameninţări cu cuţitul la gât şi multe alte grozăvii care s-au petrecut şi în faţa copiilor noştri, cele patru fete. Mai mult, cea mai mică dintre fete, în vârstă de 9 ani, a fost diagnosticată cu psoriazis pe fond nervos şi eu sunt sigură că totul a plecat de la ceea ce a văzut în casă. Victime ale violenţelor lui sunt şi părinţii mei, şi gândiţi-vă, casa în care locuim aparţine părinţilor mei”, a povestit ieri dimineaţă Florentina C., femeia în vârstă de 43 de ani.

În aceste condiţii, magistraţii rădăuţenii au decis ca Ionel C. să fie evacuat din locuinţă, apoi să păstreze o distanţă minimă de 50 de metri faţă de soţia, fiicele şi socrii săi, şi să nu se apropie la mai puţin de 50 de metri de locul de muncă al soţiei sale. Trebuie menţionat că durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie este de şase luni. În cazul în care Ionel C. va încălca prevederile ordinului de protecţie, bărbatul are toate şansele să ajungă la închisoare.