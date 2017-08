Pe vremea când eram junior la Poiana Câmpina (altă echipă care cred că a dispărut fără cale de întoarcere, în pofida unor vremuri în care chiar conta în Divizia B şi era mai mereu în lupta pentru promovare în anii '60 şi '70) am avut în mai multe rânduri ocazia de a face măcel cu adversarii, noi fiind an de an printre fruntaşii campionatului naţional de juniori (în care jucau, pe criterii geografice, amestecate echipe din diviziile A, B şi C), alte cluburi, de obicei dintre cele proaspăt promovate, improvizând peste noapte echipe de juniori, că aşa le obliga regulamentul. Îmi aduc aminte de un meci în care întâlneam Şoimii Buzău, într-un an în care noi ieşiserăm vicecampioni, iar Şoimii promovase din campionatul judeţean în B. Ăia erau nişte copiluți de 12-13 ani, noi săriţi toţi de 17. La pauză conduceam cu 14 - 0, iar în repriza a doua, pe la o bucată, a venit la mine arbitrul de centru şi m-a întrebat: "Căpitane, cât e scorul: 23 sau 24 la 0, că le-am pierdut şirul!?". Îmi era o milă cumplită de copilaşii ăia, aşa că l-am rugat pe arbitru să scrie 23 şi să lase scorul acolo, indiferent câte o să mai înscriem. Aşa a şi făcut, iar la urmă mi-a mulţumit pentru gest, deşi am căzut amândoi de acord că nu era tocmai corect. Mă gândesc, de 3 zile încoace, la ce o fi în sufletul copiilor ăstora trimişi la Timişoara drept carne de tun pentru a încerca să mascheze (de ce?, pentru cine?, cu ce perspectivă?) groaznica realitate din fotbalul sucevean: aceea că un management de rahat, o lipsă de implicare vecină cu trădarea, un sictir adresat întregii populaţii a municipiului şi a judeţului, o nepăsare criminală şi încă multe altele, încă mai grave, toate acestea au făcut să ne lepădăm de Liga a II-a ca de satana. De ce? Cum a fost posibil? Cum dracu' de s-au adunat datorii? Cum de nu s-a găsit soluţia subvenţionării, dacă tot erau datorii, pentru ca din subvenţionare să se achite totuşi datoriile? Indiferent cine şi ce ar zice, mă simt luat de prost când mi se spune că echipa avea bani aprobaţi, dar urma să-i primească numai după ce achita nu ştiu ce din cei... pe care nu-i avea!!! Eu sunt printre cei care, concret, au adus Foresta de Divizia A la Suceava, cu 20 de ani în urmă. Să nu-mi spună nimeni că după 20 de ani nu se poate ţine măcar o echipă în Liga a II-a. Iar cine i-a trimis pe copii la Timişoara să meargă să se caute la doctor.