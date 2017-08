Contre între magistrați

Cazul unui tânăr din municipiul Rădăuți, pus sub acuzare de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Suceava, în trei dosare distincte privind trafic de droguri, s-a transformat într-un dosar al contrelor între magistrați. Pentru a treia oară, Curtea de Apel Suceava a decis că Iosif Marian Grijincu poate fi cercetat în libertate, sub control judiciar, fiind desființate mandatele de arestare preventivă pentru 30 de zile emise de Tribunalul Suceava.

Ultimul mandat era emis de săptămâna trecută de Tribunalul Suceava, iar ieri Curtea de Apel Suceava a admis contestația inculpatului, prin avocat, astfel că arestul preventiv a fost înlocuit cu măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

În ultimul dosar, Iosif Marian Grijincu este acuzat că i-a determinat pe doi complici să înființeze culturi de canabis la domiciliul unuia dintre ei. Practic, Grijincu este acuzat că a fost în spatele acestei afaceri și le-a garantat celor doi că le va găsi ulterior clienți pentru valorificare. Grijincu a fost pus sub acuzare pentru infracţiunile de instigare la comiterea infracţiunii de finanţare a săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de risc şi instigare la comiterea infracţiunii de trafic de droguri de risc, în modalităţile de instigarea la cultivarea, deţinerea, oferirea, punerea în vânzare şi vânzarea de droguri de risc.

În luna iunie a acestui an, acelaşi Grijincu a fost pus sub acuzare, tot de procurorii DIICOT Suceava, într-un alt dosar. El este acuzat că în perioada februarie-mai 2017, împreună cu un complice, ar fi achiziţionat de pe site-uri specializate droguri de risc (canabis) şi droguri de mare risc (amfetamine), dar şi substanţe susceptibile a avea efect psihoactiv (etnobotanice), pe care le-ar fi oferit spre vânzare pe raza municipiului Rădăuţi şi în împrejurimi.

Anul trecut, în iulie, același inculpat a fost arestat preventiv sub acuzația că ar fi fost unul din capii unei grupări de mari dimensiuni, care vindea pe piața din Rădăuți droguri de toate categoriile.

Un amănunt important de precizat este că deciziile contradictorii ale magistraților fac referire la necesitatea arestării preventive sau nu a inculpatului și nu cu privire la vinovăția sa.

Avocatul lui Iosif Marian Grijincu, Laurian Ostaficiuc, a avut o reacție după punere în libertate a clientului său.

„Sperăm că este pentru ultima oară când DIICOT încearcă să-l priveze de libertate în mod abuziv pe clientul meu. Dacă va mai exista și o a patra tentativă vom fi pregătiți și pentru aceasta”, a declarat avocatul.