Eduard Dziminschi: "Dacă totul merge bine, estimez că primele imobile vor putea folosi gazul metan încă din acest an, iar până în 2018 sunt convins că se va finaliza întreaga lucrare de 21 de km”

În sfârşit

Introducerea gazului metan în Moara a devenit o certitudine, aspect confirmat de primarul Eduard Dziminschi. Acesta a precizat că a primit aviz favorabil din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, un pas esenţial pentru implementarea proiectului.

Hârtiile care dau undă verde pentru realizarea studiului de fezabilitate în vederea concesionării serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în Bulai, Moara Carp şi Moara Nica au ajuns la Primăria Moara zilele trecute.

A fost nevoie de mai bine de opt luni, cu adrese şi reveniri şi alte hârtii trimise de autorităţile din Moara către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru ca într-un final să fie obţinut avizul fără de care gazul metan nu poate fi tras.

Următorul pas care trebuie făcut este acela ca Ministerul Economiei să scoată la licitaţie întreaga lucrare către un operator autorizat, iar mai apoi acesta să se ocupe efectiv de realizarea lucrării.

Potrivit proiectului, reţeaua de gaz metan din cele trei localităţi, Bulai, Moara Carp şi Moara Nica, va avea o lungime de 21 de km şi se estimează că se vor racorda 1.147 de imobile.

Trebuie spus că pentru Moara acest proiect era unul aşteptat de ani de zile, asta şi pentru că s-a dorit introducerea gazului metan odată cu alte două comune, Siminicea şi Ipoteşti, care au astfel de reţele de o bună perioadă de timp.

„Nu a fost simplu de obţinut avizul fără de care nu puteam realiza nimic, dovadă şi timpul lung scurs din noiembrie 2016 când am depus documentaţia. Mă bucur că am reuşit să finalizăm totul şi sper ca licitaţia care se va organiza de către Ministerul Economiei să se finalizeze într-un termen cât mai scurt. Dacă totul merge bine, estimez că primele imobile vor putea folosi gazul metan încă din acest an, iar până în 2018 sunt convins că se va finaliza întreaga lucrare de 21 de km”, a arătat Eduard Dziminschi.