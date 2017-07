Pledoarie pentru familie

Declaraţia din decembrie 2016, intitulată Preserve Freedom, Reject Coercion (Păstraţi Libertatea, Respingeţi Coerciţia)[1], are printre cei 75 de semnatari cercetători, profesori, teologi şi autori de renume în domeniul dreptului, al căsătoriei şi al familiei.

Declaraţia îşi exprimă îngrijorarea faţă de aşa-zisa legislaţie antidiscriminare, care doreşte să protejeze noţiunile de identitate de gen[3] şi orientare sexuală, dar ameninţă şi subminează libertatea religioasă, libertatea de conştiinţă, de exprimare, de asociere şi dreptul la viaţă privată. Asemenea legi, reliefează Declaraţia, sunt folosite de guvern pentru a impune amenzi usturătoare cetăţenilor care îşi exprimă convingerile religioase în spaţiul public, punând presiune asupra cetăţenilor să îşi sacrifice convingerile profunde referitoare la căsătorie şi la ce înseamnă a fi bărbat şi a fi femeie.

Aceste provocări nu sunt prezente doar în America, ci şi în Europa. De exemplu, agenţiile catolice de adopţie nu mai pot opera în anumite ţări europene sau le este întreruptă finanţarea de la stat, deoarece refuză să ofere copii spre adopţie cuplurilor homosexuale.[4]

Proprietarii de restaurante şi localuri pot fi amendaţi, dacă nu dau în folosinţă toalete unisex sau dacă nu permit accesul femeilor care se consideră bărbaţi în toaleta sau în vestiarul bărbaţilor.

Legislaţia antidiscriminare este invocată pentru a nega dreptul şcolilor creştine de a angaja profesori creştini,[5] diluând identitatea şi etosul instituţiilor fundamentate pe principii şi pe valori creştine.

Asemenea legislaţie este deja folosită ca instrument de a submina autoritatea parentală prin educaţia sexuală agresivă din şcolile publice, al cărei conţinut nu este cunoscut în totalitate nici măcar de părinţi.[6] Un caz recent din Marea Britanie a arătat riscurile la care se expun părinţii care nu se conformează conceptului de gen ca şi construct social, separat de realitatea biologică bărbat-femeie. Cazul se referă la un cuplu a cărui fetiţă era debusolată şi se considera băiat. Deoarece părinţii au refuzat să o trateze ca pe un băiat (să o strige cu un nume de băiat, să o îmbrace diferit etc.), au fost acuzaţi de serviciile sociale de neglijenţă şi de abuz emoţional. Serviciile sociale au motivat că refuzul părinţilor va împinge copilul la depresie şi la suicid, acesta fiind o formă de abuz emoţional şi de neglijenţă parentală. Serviciile sociale nu menţionează însă ce efecte poate avea asupra fetiţei ideea că îşi poate schimba genul de la orice vârstă, fără niciun reper biologic.[7]

Se vede astfel că în baza legilor actuale, credincioşii pot să fie pedepsiţi prin închisoare sau amendă, părinţilor le este erodată autoritatea parentală, organizaţiile îşi pot pierde acreditarea, finanţarea sau chiar licenţa de a opera, deoarece susţin căsătoria ca uniune dintre un bărbat şi o femeie şi cred ferm că genul (definit natural de sexul biologic – „bărbat” sau „femeie”, nu construit psihologic sau social) e imuabil.

Declaraţia amintită are o valoare simbolică, deoarece arată că discuţia despre căsătorie, despre ce înseamnă a fi bărbat şi a fi femeie nu este una periferică. Și mai important însă, Declaraţia trage un semnal de alarmă pentru România, arătând gravitatea provocărilor care au început deja să vină în ţara noastră, într-un ritm accelerat, dacă revizuirea Constituţiei nu va întări definiţia căsătoriei: relativizarea şi disoluţia instituţiei căsătoriei, ignorarea şi chiar contrazicerea evidenţei biologice, subminarea libertăţii religioase, a libertăţii de conştiinţă şi a dreptului părinţilor de a-şi educa copiii.

___

[1] Lista completă se găseşte la http://www.colsoncenter.org/freedom

[2] Robert George Patrick Lee and Robert P. George, Conjugal Union: What Marriage is and Why it Matters (2104)

[3] Pentru mai multe informaţii despre Teoria genului, vezi Gabriele Kuby, Revoluţia Sexuală Globală: Distrugerea libertăţii în numele libertăţii (2014)

[4] Paul Coleman / Roger Kiska, The Proposed EU “Equal Treatment” Directive: How the UK Gives other EU Member States a Glimpse of the Future, International Journal for Religious Freedom vol 5:1 2012, 113-128

[5] Noua legislaţie anti-discriminare Malta http://www.independent.com.mt/articles/2016-12-12/local-news/Church-schools-set-to-be-banned-from-discriminating-against-employment-of-non-religious-teachers-6736167827

[6] Documentarul Război împotriva copilăriei, realizat de Family Watch International arată pericolele din spatele educaţiei sexuale comprehensive: https://www.youtube.com/watch?v=tZ18D-cPWUU

[7] https://www.thesun.co.uk/news/2074243/social-workers-accuse-parents-of-emotional-abuse-because-they-refuse-to-let-their-14-year-old-girl-become-transgender/

Adina Portaru