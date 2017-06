29 iunie - 1 iulie

Festivalul Internaţional de Muzică Blues „Con – Fusion”,ediţia a VIII-a, va avea loc la Suceava, în perioada 29 iunie – 1 iulie.

De la an la an au crescut prestigiul şi importanţa festivalului, în special datorită artiştilor care au urcat pe scenă. Artiştii invitaţi în acest an sunt: Matt Schofield (UK), artistul blues al anilor 2010, 2011, 2012, inclus în British Blues Hall Of Fame, unul dintre cei mai talentaţi artişti ai generaţiei sale; A.G. Weinberger (RO), cel mai cunoscut blues-man român, cu o vastă experienţă acumulată pe scene din Europa şi SUA; Joe Rusi & The Mighty Mojitos (NO) (nominalizat Grammy pentru ultimul său album, Joe propune anul acesta un show cu totul special. Un artist cu multiple distincţii culturale norvegiene, un obişnuit al topurilor de specialitate, profesor de muzică la o prestigioasă şcoală scandinavă, Mircea Rusi va susţine şi anul acesta, pe lângă recitalul propriu-zis, şi un seminar gratuit dedicat elevilor pasionaţi de muzică); Trans Express (RO, HU, AU) (un supergrup alcătuit din muzicieni de marcă din trei ţări diferite, condus de Rareş Totu, grupul aniversează anul acesta 30 de ani de la înfiinţare. Turneele din Europa de Vest, din anii 90, culminând cu un open-act pentru show-ul Deep Purple, îl recomandă ca pe un exponent al southern-rock-ului. Trupa îi are în componenţă, pe lângă Rareş, pe Peter Borza – vocal, Norbert Soos – keyboards, Karoly Viski – bass şi Adi Tetrade – tobe); Marius Dobra Band (AU, HU) (un împătimit al blues-ului electric cu influenţe texane, moderne, un show-man complet. Marius este un român stabilit de ceva vreme în Austria şi este un invitat permanent al scenelor de blues de acolo. A reprezentat România cu succes la European Blues Challenge în 2015); AXIS (RO, SE) (un trio tânăr, expresiv cu muzicieni din Timişoara şi Belgrad, aflat la început de carieră, cu o abordare expresivă şi rafinată, dar şi pasională a standardelor de blues); Andrei Cerbu & The Crossroads (RO) (Andrei este, cu siguranţă, cel mai bun chitarist al generaţiei sale, premiat, pe lângă concursurile din ţară, şi în Hollywood cu două medalii de aur, una de argint şi una de bronz la diverse categorii muzicale. La doar 14 ani are deja experienţa scenelor mari, iar apetitul lui pentru Jimi Hendrix şi Stevie Ray Vaughan l-au determinat să îşi construiască o formulă de trio cu doi muzicieni ieşeni).

Programul şi locaţia

Programul festivalului din acest an include trei zile cu concerte: joi, vineri şi sâmbătă seara, urmate de câte o sesiune de jam session. Bobby Stroe, iniţiatorul şi organizatorul festivalului, a spus că „pentru că a devenit o manifestare culturală a regiunii, 2017 va aduce şi o componentă educaţională, prin organizarea de work-shopuri pregătitoare în licee din municipiul Suceava, un seminar pentru elevi de liceu susţinut de artişti români şi străini şi chiar demouri în parcul central din Suceava. În acest an, A.G. Weinberger îşi va lansa volumul de scrieri <Singular>, tot în cadrul festivalului. Va fi amenajată o zonă de campare gratuită, în vecinătatea scenei principale, unde, pe timpul zilei, va fi amenajată o mică scenă pentru cei care vor să cânte.”

Concerte la Cetatea de Scaun a Sucevei

În acest an, gazda concertelor din cadrul festivalului va fi tot legendara Cetate de Scaun a lui Ştefan cel Mare unde, la scena principală, vor concerta câte patru trupe pe seară. Organizatorul spune că locaţia permite cea mai bună infrastructură pe care a avut-o până acum concertul. Sesiunile de jam session vor fi în restaurantele din oraş, cu capacităţi care să permită accesul a 200 de persoane, pe parcursul a trei nopţi. De asemenea, pentru sponsori şi parteneri se va organiza un eveniment privat cu artiştii înainte de evenimentele publice, care va conţine lansarea filmului „The Story, The City, The Blues”, dedicat ediţiei 2016 a festivalului, precum şi recitaluri ale unora dintre artiştii prezenţi în ediţiile trecute.

Programul detaliat pe zile

Joi, 29 iunie, pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, la ora 19.00, lansare de carte A.G. Wienberger, jam session; vineri, 30 iunie, la Cetatea de Scaun a Sucevei: ora 19.00 – minirecitalul elevilor prezenţi la seminar; ora 19.30 – Axis; ora 20.30 – Trans-Express; ora 22.00 – A.G. Weinberger; Restaurantul Oscar Wilde, ora 00.30 – jam session; sâmbătă, 1 iulie, la Cetatea de Scaun a Sucevei: ora 19.00 – Andrei Cerbu & The Crossroads, ora 19.30 – Marius Dobra Band, ora 20.30 – Joe Rusi, ora 22.00 - Matt Schofield; Restaurant Oscar Wilde, ora 00.30 – jam session.

Blues Con-Fusion, un reper cultural important al acestei regiuni

Bobby Stroe a mai spus că Blues Con-Fusion a devenit un reper cultural important al acestei regiuni şi a consolidat o formulă sustenabilă prin care arta, divertismentul şi educaţia „fuzionează”. Alte arte, ca filmul, pictura, fotografia, literatura se alătură şi ele acestui eveniment. Dincolo de faptul că a devenit unul din cele mai emblematice elemente de personalitate ale municipiului Suceava, acest fenomen reprezintă şi o platforma de promovare a tinerelor talente şi de realizarea de noi proiecte.

„Festivalul are nevoie de susţinerea mediului de afaceri, nu doar pentru că este un instrument eficient de promovare a brandurilor locale, ci şi pentru că astfel se dezvoltă infrastructura culturală a oraşului şi a regiunii. Ca în fiecare an, festivalul beneficiază de asocierea cu Primăria Suceava, Consiliul Local Suceava, Centrul Cultural şi Muzeul Bucovinei, USV, dar îşi găseşte suport şi în mediul de afaceri din zonă. Consolidarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile statului, precum şi cu mass-media, reprezintă un factor esenţial în succesul manifestării. Blues Con-Fusion este un festival de nivel european, cu expunere internaţională”, a completat Bobby Stroe.

Alte detalii despre festival puteţi găsi pe www.facebook.com/BluesConFusion,precum şi pe site-ul oficial suceavablues.ro.