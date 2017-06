Colecţionari

Doi colecţionari de maşini retro au reprezentat Suceava la „Maşinile Timpului – Concursul de Eleganţă Sinaia 2017”, un eveniment retro de mare ţinută, desfăşurat sub înaltul patronaj al Casei Regale, singurul de gen din România recunoscut la nivel european şi cu juriu internaţional. 32 de maşini de epocă au fost prezentate la Castelul Peleş şi au defilat pe bulevardul Carol din Sinaia. Coloana de defilare a fost deschisă de maşina unui sucevean, un Fiat 520 Torpedo, fabricat în anul 1928, proprietatea colecţionarului fălticenean Iulian Todirică. Maşina a fost aleasă să deschidă coloana oficială şi datorită ţinutei de epocă a celor doi ocupanţi ai maşinii, soţii Iulian şi Dorina Todirică.

Maşina suceveanului a participat în concurs la clasa „Cabrio Antebelice”, unde a obţinut locul II.

„Este o maşină foarte rară, care s-a bucurat de multă apreciere, cum de altfel şi merită, culegând multe aplauze. Este o maşină la restaurarea căreia am muncit timp de trei ani şi pe care am expus-o prima dată la Concursul de Eleganţă Sinaia 2017”, ne-a declarat Iulian Todirică. El a ţinut să sublinieze că maşina are o lungă istorie în România, din evidenţele oficiale pe care le are autoturismul aflându-se la Focşani încă din anul 1939. Superbul automobil a fost restaurat după schiţele originale de Iulian Todirică, cu piese aduse din Italia, Belgia, Franţa şi Olanda.

Premiul pentru cea mai bună restaurare, câştigat de un Renault 16 restaurat de suceveanul Dănuţ Crainiciuc

O altă maşină care se leagă de numele unui sucevean este un superb Renault 12, proprietatea lui Remus Azoiţei, de profesie violonist, singurul român angajat vreodată de Academia Regală de Muzică din Londra. Maşina acestuia a fost restaurată de suceveanul Dănuţ Crainiciuc, cunoscut ca cel mai mare colecţionar de Dacii 1300 atestate ca vehicule istorice din România. Remus Azoiţei a fost prezent la Sinaia împreună cu Dănuţ Crainiciuc, maşina fiind inclusă la categoria de concurs „Postbelice”. Automobilul lui Azoiţei a primit premiul pentru cea mai bună restaurare la categoria vehicul istoric postbelic.

Anul trecut, tot la concursul de înaltă ţinută de la Sinaia, suceveanul Dănuţ Crainiciuc a câştigat locul I la Grupa „Fabricat în România”, destinată automobilelor autohtone. El a expus atunci cea mai valoroasă maşină a colecţiei sale, o Dacia 1300 din 1969, primul an în care a fost fabricat modelul, cu seria de şasiu 00002. Cum maşina cu seria 00001 a fost din păcate pierdută acum mulţi ani, fiind casată la un centru de fier vechi, Dacia lui Dănuţ Crainiciuc este cea mai veche care mai există.

Revenind la Concursul de Eleganţă Sinaia 2017, printre cei care au admirat maşinile s-au numărat Margareta, Principesa României, şi liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, ultimul zăbovind timp îndelungat la automobilul Renault 12 restaurat de suceveanul Dănuţ Crainiciuc.