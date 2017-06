„Bucovina Acoustic Park”, la Vatra Dornei

Prima ediţie

Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Primăria municipiului Vatra Dornei şi Casa de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei organizează, în intervalul 7-9 iulie a.c., prima ediţie a manifestării „Bucovina Acoustic Park”.

Evenimentul, care se va desfăşura în Parcul Central - în fiecare zi cu începere de la ora 20.00 - îi va aduce în faţa publicului vineri, 7 iulie, pe cantautorii folk Mihaela Popescu şi Cornel Angelescu, precum şi pe mesagerii cântecelor de peste veacuri „Zicălaşii”, Constantin Irimie şi Mihai Hrincescu.

Sâmbătă, 8 iulie, vor concerta Fior, Natif, The Mono Jacks şi Implant Pentru Refuz, iar duminică, 9 iulie, vor urca pe scenă Gray Matters, Toy Machines, Travka, Luna Amară şi vor avea loc concertele de autor Vali Rauca (Grimus) şi Oigan (Robin and the Backstabbers, Kumm, Moon Museum).