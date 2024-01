Marţi, 9 Ianuarie 2024 (12:15:43)

Prorectorul USV, prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian și-a anunțat marți, 9 ianuarie, prin intermediul unui comunicat de presă, intenția de a candida la funcția de rector al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Alegerile pentru funcția supremă în instituția de învățământ superior sucevean se vor desfășura în cursul lunilor ianuarie-februarie ale acestui an. La data de 7 martie a anului în curs, odată cu expirarea mandatului actualului rector, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, va fi instalat noul rector al USV.

În cadrul comunicatului de presă pe care îl redăm în continuare, prorectorul Mihai Dimian și-a prezentat bogata activitate academică și de implicare în sprijinul comunității, exprimându-și astfel dorința ca experiența acumulată în acești ani să o folosească în scopul dezvoltării universității sucevene.

”Stimate colege și stimați colegi,

Dragi studente și studenți,

În primul rând, aș dori să vă urez un An Nou Minunat, cu multă sănătate și succes în proiectele dumneavoastră profesionale și personale!

Fiind în perioada premergătoare depunerii candidaturilor pentru alegerile care se vor desfășura în universitate în lunile ianuarie-februarie, cred că este momentul potrivit pentru a vă aduce la cunoștință decizia mea de a candida pentru postul de Rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava (USV).

Este și momentul de a vă adresa invitația de a crea împreună viitorul USV. Inițiativele individuale sunt motorul oricărei dezvoltări, ideile membrilor comunității sunt cele care fac universitatea dinamică, iar eu sunt conștient că soluțiile pentru identificarea oportunităților și abordarea provocărilor care ne așteaptă în următorii ani nu pot veni de la un singur om și nici măcar de la o echipă de management. Din acest motiv, vă adresez rugămintea de a-mi transmite, până la finele acestei săptămâni, eventualele propuneri și sugestii privind dezvoltarea USV.

Am luat această decizie cu profundă emoție, conștient de rezultatele excepționale înregistrate în cei peste 60 de ani de existență ai instituției și de aspirațiile comunității noastre universitare. Amintesc aici contribuția substanțială a Rectorului prof.univ.dr.ing. Emanuel Diaconescu, doctor al Colegiului Imperial din Londra și membru corespondent al Academiei Române, cel care a condus transformarea institutului în universitate și a garantat cu notorietatea numelui său că și la Suceava putem realiza o cercetare academică la cel mai înalt nivel. Domnul Rector prof.univ.dr.ing. Adrian Graur a conferit o personalitate proprie acestei universități, printr-o dezvoltare fără precedent a infrastructurii, atragerea de personal înalt calificat din țară și străinătate și proiectarea celui de-al doilea campus universitar. Domnul Rector prof.univ.dr.ing. Valentin Popa a oferit instituţiei o stabilitate financiară solidă, o diversificare a ofertei academice şi un program major de investiții ce se află în implementare în cele două campusuri ale USV. Astăzi, după 16 ani de implicare activă în cadrul USV și 15 ani de experiență academică în State Unite ale Americii, Franța și Germania, consider că sunt pregătit să preiau această imensă responsabilitate de a scrie, împreună cu dumneavoastră, un nou capitol strălucit în istoria universității noastre.

Chiar dacă o mare parte dintre dumneavoastră cunoașteți activitatea mea profesională, reiau pe scurt câteva dintre aspectele pe care le consider ilustrative pentru demersul actual.

Sunt profesor universitar în cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor și coordonator de doctorat în domeniul Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale, având în ultimii 12 ani și calitatea de Prorector cu activitatea științifică al USV. În perioada februarie – septembrie 2018 am exercitat funcția de Ordonator de credite al USV, în contextul învestirii în funcția de Ministru al Educației a domnului Rector prof.univ.dr.ing. Valentin Popa.

Am urmat studii de licență în matematică, fizică și informatică la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Universitatea din București, studiile în informatică nefiind finalizate în urma deciziei de a studia și cerceta în străinătate, mai întâi la Universitatea Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Universitatea Paris Saclay (Franța) și apoi la Universitatea Maryland, College Park (S.U.A.), unde am obținut și titlul de doctor în inginerie electrică și electronică, cu specializare în electro-fizică și comunicații. În anul absolvirii doctoratului am câștigat concursul pentru postul de profesor asistent în cadrul Universității Howard din capitala Statelor Unite ale Americii, Washington DC, unde am fost promovat ulterior ca profesor asociat şi coordonator de doctorat. De-a lungul carierei academice internaționale am activat și în calitate de cercetător la Institutul Max Planck (Germania) și de profesor invitat la Universitatea Paris Saclay (Franța). Mi-am început activitatea la USV în anul 2007, mai întâi în calitate de cadru didactic asociat, apoi de conferențiar universitar, iar ulterior de profesor universitar.

A fi profesor a fost visul copilăriei mele și sunt recunoscător tuturor celor care m-au susținut să mi-l îndeplinesc. Aprecierea studenților pentru calitatea activității mele didactice a fost reflectată și de premiile Profesorul Anului, acordat de Consiliul Studenților - CEACS, Universitatea Howard și Profesor Bologna, primit din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România. Am fost implicat în dezvoltarea a 20 de programe noi de studii la USV, activitate ce continuă și în prezent prin participarea la pregătirea autorizării programelor de Medicină și de Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie.

Activitățile mele de cercetare și dezvoltare au fost finanțate din mai mult de 30 de contracte câștigate în diverse competiții naționale și internaționale, ocupând poziții de coordonare în 20 dintre ele, proiecte ce depășesc ca valoare cumulată 20 de milioane de euro. Dintre acestea amintesc inițierea și coordonarea științifică a celui mai mare proiect de dezvoltare a infrastructurii de cercetare din istoria instituției, Centrul MANSiD, cu o valoare de peste 7 milioane de euro, precum și coordonarea proiectului USV DIGITAL, cu o valoare de peste 4 milioane de euro pentru 22 de laboratoare / biblioteci digitale noi sau modernizate. Rezultatele cercetărilor proprii au fost diseminate în mai mult de 150 de publicații, care au primit peste 2.500 de citări în întreaga lume, fiind distins și cu Premiul <Constantin Miculescu> al Academiei Române.

La nivel național, de-a lungul timpului am fost selectat în Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) al Ministerului Educației, unde am îndeplinit și rolul de Președinte / Vice-Președinte al Comisiei de Electronică și Telecomunicații, în Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare al Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, unde am activat și ca Vice-Președinte / Președinte delegat al Comisiei de Tehnologia Informației, Spațiu și Securitate, precum și în Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior și în Consiliul Național al Cercetării Științifice ale Ministerului Educației și Cercetării.

Am încercat, de asemenea, să aduc contribuții directe la dezvoltarea socio-economică a regiunii și să răspund la provocările sociale cu care ne-am confruntat în comunitate. Spre exemplu, am sprijinit voluntar atragerea de companii IT în Suceava, am coordonat Clusterul Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botoșani, dezvoltând Bio Safe Lab în valoare de 1 milion de euro, am coordonat elaborarea documentației pentru autorizarea secţiilor clinice universitare şi transformarea Spitalul Județean de Urgență Suceava în Spital Clinic, am inițiat, împreună cu echipe de la Primăria Orașului Siret și Consiliul Județean Suceava, dezvoltarea Parcului Științific și Tehnologic de la Siret, am coordonat Centrul USV de ajutor și consiliere pentru refugiați. Pentru implicarea voluntară în multiple acțiuni de limitare a efectelor pandemiei în comunitate mi-a fost acordat titlul de cetățean de onoare al municipiului Suceava.

Am convingerea că toate acestea sunt argumente care demonstrează că întreaga mea experiență, inteligența și creativitatea mea, puterea mea de muncă au fost puse în slujba USV și a comunității. Ca Rector, împreună cu dumneavoastră voi continua eforturile de dezvoltare a universității noastre, în așa fel încât să devină mai puternică, mai performantă și mai influentă la nivel național și internațional.

Aștept cu interes contribuțiile dumneavoastră și îmi exprim speranța că împreună vom continua SĂ VISĂM, SĂ CREĂM, SĂ INOVĂM!

Mihai Dimian”