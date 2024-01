„Deep in the forest” – Winter Edition

Petrecere

După succesul celor cinci ediții ale festivalului „Deep in the forest”, organizatorii pregătesc o surpriză iubitorilor de muzică bună, amatorilor de distracție și petreceri de neuitat.

Sâmbătă, 13 ianuarie, la Comoara Bucovinei, Corlata, „Deep in the forest” se întoarce cu o ediție de iarnă, cu cea mai tare petrecere din acest sezon.

„Prieteni, pe 13 ianuarie o să facem mare nebunie. Începând cu ora 14.00 și până spre miezul nopții vom fi alături în cele mai intense ore din această iarnă”, este mesajul organizatorilor.

Line up-ul este unul remarcabil, cu DJ Denny cap de afiș, Alin Drăgan, Belu, Ioniță, Lexu, Mikos, Pado și Paul Luca, Vali Iacob, „artiști foarte buni, care sunt pe val, profesioniști, care mixează în cele mai tari cluburi din țară”, potrivit lui Dan Angheluș, organizator, reprezentant URBAN Street.

Important de menționat este că transportul tur - retur este gratuit, iar organizatorii încurajează participanții să apeleze la cursele puse la dispoziție de ei, ținând cont de condițiile de iarnă. Cursele vor fi regulate și vor pleca din fața URBAN Street Food & Bar și din fața complexului Comoara Bucovinei.

„Vrem ca <Deep in the forest> să devină un eveniment cu impact regional”

„Ne pregătim temeinic pentru o petrecere reușită și punem la punct toate aspectele – artiști, standuri cu gustări, surprize. Mai mult, vremea ține cu noi, astfel vom avea și un peisaj de vis, o atmosferă de iarnă adevărată. Pregătim acest eveniment cu mult suflet, altele în acest gen există deja în alte zone din țară, la Predeal de exemplu. Ne străduim să facem din <Deep in the forest> un eveniment cu impact regional, un eveniment recunoscut și îndrăgit, așteptat de audiență. Mulțumim partenerului nostru Comoara Bucovinei, Corlata, care ne ne găzduiește an de an și cu care am colaborat foarte bine”, a mai menționat Dan Angheluș.

Acesta a mai subliniat că evenimentul beneficiază de sprijinul autorităților, Poliției și Jandarmeriei, pentru a preveni incidentele neplăcute și pentru siguranța participanților.

Organizatorii - URBAN Street Food & Bar, Comoara Bucovinei, Erick’s Agency - alături de o serie de parteneri (Iulius Mall, Flixicredit, GRACE by RB, iabilet.ro, Jagermeister etc.) îi invită pe suceveni să vină în număr cât mai mare pe 13 ianuarie.

Biletele se găsesc pe https://www.iabilet.ro/bilete-suceava-deep-in-the-forest-winter-edition-92672/?fbclid=IwAR3pm8hj5nNABE6UFyHiBD9VC23ZvBSF7KhhbG7-4mwbT-C2GzCgWfEHK3M.

Mai multe detalii, surprize, dar și un giveaway pentru două invitații puteți găsi pe paginile https://www.facebook.com/deepintheforestfestivalsau https://www.instagram.com/deepintheforestfestival/.