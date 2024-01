Marţi, 9 Ianuarie 2024 (14:49:35)

Numărul cazurilor de gripă înregistrate în județul Suceava în prima săptămână a acestui an este dublu față de cel din ultima săptămână a anului trecut. Datele furnizate de directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Suceava, Daniela Odeh, arată că în săptămâna 1-7 ianuarie a.c. medicii din județ au raportat 144 de cazuri de gripă, dintre care 54 au avut nevoie de internare. Pe categorii de vârstă, la grupa de vârstă 0-1 an au fost 25 de cazuri, la 2-4 ani au fost 31 de cazuri, la 5-14 ani au fost 25 de cazuri, la 15-49 ani s-au înregistrat 27 de cazuri, la 50-64 ani au fost 18 cazuri și la persoanele cu vârsta peste 65 ani au fost 18 cazuri. Dintre pacienții diagnosticați cu gripă au avut nevoie de internare în spital 16 persoane de peste 65 de ani, 9 bebeluși cu vârsta sub 1 an, 10 copii cu vârste între 2 și 4 ani, 6 copii cu vârste între 5 și 14 ani, 4 persoane din categoria de vârstă 15-49 de ani și 9 persoane între 50 și 64 de ani.

În intervalul de timp menționat s-au înregistrat, de asemenea, 1.480 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii, cu 28 de internări, dintre care 9 la bebeluși și 7 la persoane cu vârsta peste 65 de ani, precum și 432 de pneumonii, cu 117 internări, dintre care 49 la bebeluși și 8 la vârstnici peste 65 de ani.

Oficialii din Ministerul Sănătății afirmă că în acest moment în România nu se înregistrează o epidemie de gripă și că numărul cazurilor de viroze respiratorii și gripă este cu aproximativ 25% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut.

Ministerul Sănătății recomandă prezentarea la camera de gardă sau la unitățile de primiri urgențe doar a pacienților a căror temperatură depășește 39 de grade Celsius și dacă există comorbidități. În cazurile ușoare sau medii se recomandă contactarea medicului de familie și izolarea la domiciliu.

Părinții sunt sfătuiți să evite trimiterea copiilor în colectivități dacă prezintă simptome de viroză (tuse, dureri în gât, dureri musculare, febră) pentru a preveni răspândirea virusului gripal. De asemenea, specialiștii subliniază că virozele respiratorii nu se tratează cu antibiotice. Tratamentul simptomatic și hidratarea corectă reprezintă cea mai bună opțiune, concomitent cu respectarea regulilor de igienă în colectivitate și acasă.