Marţi, 9 Ianuarie 2024 (11:28:30)

Un tânăr în vârstă de 27 de ani, din Vicovu de Sus, a ajuns în Penitenciarul Botoșani, în seara zilei de 8 ianuarie, după ce a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani și o lună de închisoare pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului. Constantin Schipor a fost judecat pentru accidentul fatal produs în noiembrie 2022 la Vicovu de Sus, în care și-a pierdut viața un alt șofer, tată a 12 copii.

Accidentul s-a produs pe fondul consumului de alcool al inculpatului, dar și al vitezei excesive a acestuia. Și celălalt șofer a avut o parte din vină pentru accident, vină pentru care din păcate a plătit cu viața.

Accidentul soldat cu decesul lui Anghel Onofreiciuc, de 50 de ani, din Vicovu de Sus, s-a produs în ziua de 2 noiembrie 2022, în jurul orei 16.00, la Vicovu de Sus. La acea oră, Anghel Onofreiciuc mergea cu autoutilitara VW Transporter spre școală, pentru a aduce copiii acasă de la cursuri.

Bărbatul a efectuat viraj la stânga, pentru a întoarce mașina, peste marcajul continuu. Din spate a venit un autoturism Audi A8, care a intrat violent în microbuz, chiar pe partea conducătorului auto. Autoutilitara a fost răsturnată și aruncată în afara carosabilului. Bărbatul în vârstă de 50 de ani nu a avut cum supraviețui impactului deosebit de violent.

Pompierii militari care au intervenit la fața locului l-au găsit pe Anghel Onofreiciuc încarcerat în autoutilitara răsturnată.

Cei doi tineri din Audi au fost găsiți conștienți și cooperanți, însă aveau și ei leziuni serioase.

Șoferul de pe Audi, Constantin Schipor, avea o alcoolemie de circa 1 la mie în sânge, au indicat probele biologice, după ce aparatul etilotest a indicat în cazul acestuia valoarea de 0,58 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.

Constantin Schipor, tânărul de 26 de ani care conducea autoturismul Audi A8, a fost operat pentru ruptură de splină, având de asemenea și traumatism toraco-abdominal cu pneumotorax.

Imaginile video care au surprins accidentul au indicat clar că șoferul băut circula cu viteză foarte mare în localitate.

Judecătoria Rădăuți l-a condamnat pe inculpat la 1 an și 9 luni de închisoare pentru ucidere din culpă și la 1 an de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului. Prin urmare, Judecătoria Rădăuți a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai mare, de 1 an şi 9 luni închisoare, la care a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 4 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 2 ani şi o lună închisoare.

Inculpatul a sperat să obțină o pedeapsă mai redusă, însă Curtea de Apel Suceava i-a respins contestația și a menținut sentința, care a devenit definitivă.