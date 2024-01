Marţi, 9 Ianuarie 2024 (16:56:13)

Handbaliștii de la CSU Suceava au revenit la antrenamente după aproape o lună de vacanță. La prima ședință de pregătire desfășurată în sala de la Liceul cu Program Sportiv a participat tot lotul de jucători, lipsind motivat doar cei șase handbaliști de perspectivă aflați în cantonament cu echipa națională de tineret, este vorba de despre portarul Dragoș Podovei, extrema stânga Cătălin Zarițchi, extrema dreapta Sorin Grigore, centrul Bogdan Niculaie, pivotul Alexandru Focșăneanu și interul dreapta Codrin Radu.

„Venim după un an reușit, plin de meciuri grele, în care am reușit menținerea în Liga Națională și am cucerit o medalie în Cupa României. Avem un punctaj bun la finalul sezonului de toamnă, însă trebuie să muncim în continuare pentru că lupta pentru îndeplinirea obiectivului nu este încheiată, chiar dacă situația din clasament pare liniștitoare. Avem patru săptămâni la dispoziție pentru a pregăti așa cum trebuie startul sezonului oficial de primăvară. Trebuie să fim lucizi pe tot parcursul returului, pentru că nici un meci nu este câștigat dinainte”, a declarat antrenorul principal Bogdan Șoldănescu.

Pe lângă antrenamentele propriu-zise, universitarii vor susține și trei meciuri amicale. Primele două, în care vor înfrunta valoroasa echipă ucraineană Motor Zaporojie, ce conduce cu punctaj maxim întrecerea din țara vecină, urmând să se dispute la Suceava, vineri, 19 ianuarie, de la ora 17:30, și sâmbătă, 20 ianuarie, de la ora 11:30.

Pe lângă amicalele cu Motor Zaporojie, CSU Suceava va mai juca un meci de pregătire cu CSM Bacău, în deplasare, miercuri, 24 ianuarie, de la ora 17:30, plus un joc test cu echipa de tineret.

„A fost o vacanță binevenită, o perioadă venită la fix ca să ne refacem puterile. După un an 2023 foarte bun pentru clubul nostru, ne dorim din ce în ce mai mult să creștem în joc și în clasament, pentru a-i mulțumi astfel pe fanii noștri. Pentru mine, este foarte importantă pregătirea de iarnă care urmează, deoarece după accidentarea gravă cu care m-am confruntat, am revenit pe teren astă toamnă direct în febra meciurilor tari, în plină competiție. Am încredere totală în colegii mei și cred că suntem capabili să obținem la finalul campionatului o clasare mai bună decât locul 9 ocupat în prezent”, a precizat interul stânga Adrian Tîrzioru.

Liga Națională de handbal masculin se va relua în primul weekend din luna februarie cu jocurile etapei a XV-a, formația suceveană urmând să primească vizita Universității Cluj.