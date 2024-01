Nemulțumiri

Surprize neplăcute pentru mai mulți părinți ai unor elevi de la Școala Gimnazială Zvoriștea, care reclamă că au fost victimele unei înșelătorii din partea firmei care a cusut uniformele școlare pentru elevii unității.

Aceștia susțin că școlarii au primit articolele vestimentare de proastă calitate, însă mai mare le-a fost mirarea când au descoperit că sub emblema școlii (rotundă, de la nivelul pieptului), erau cusute embleme ale unor alte școli din județ.

Părinții au descoperit cu stupoare, sub ecusonul personalizat al Școlii Gimnaziale Zvoriștea, embleme aparținând școlii din Volovăț sau școlii din Bănești, Fântânele.

„Măcar dacă aveau bunul-simț să scoată cealaltă emblema și nu știam nimic. Dar vorba aia, dă-i să meargă că noi tăcem”, a scris un părinte pe un grup de Facebook. Altul a completat „la mine s-a descusut puțin la spălat și când am vrut să văd ce s-a întâmplat, dacă s-a agățat sau nu a fost cusută bine, am văzut că mai era o emblemă și am anunțat colegii din clasă. Când au verificat, mulți dintre ei au văzut că au două embleme”, „De asta am plătit și cusutul emblemei, ca să avem surprize de genul...”, „Așa ceva, au plătit părinții pentru boarfe de la alte școli”.

Mesaje similare au ajuns și pe adresa redacției Monitorul de Suceava, un părinte reclamând că a primit o uniformă „reciclată” și acuză o „înșelăciune la achiziționarea uniformelor școlare”.

„Ne-a promis uniforme noi, destul de scumpe. Dar în schimb părinții au primit uniforme de la generațiile trecute”, se arată în mesaj.

Peste 500 de uniforme comandate

Contra unei sume între 90 și 130 lei, părinții au primit un tricou polo cu mânecă lungă și unul cu mânecă scurtă.

Însă nu doar povestea cu emblema la dublu a stârnit indignarea părinților, ci și calitatea îndoielnică a articolelor.

„Niște cârpe. Trebuie spălate manual că iese culoarea din ele. Și dacă s-au pătat, nu se mai curăță cu nimic”, „Jalnic și de cea mai joasă speță. Rușine”, „Bătaie de joc! Și nici de calitate nu sunt, deja se scămoșează și iese și culoarea din ea! Și atâția bani!”, spun aceștia.

Contactat telefonic, directorul Gelu Ioan Tomescu a precizat că părinții nu i-au comunicat aceste aspecte, însă va încerca să lămurească situația în zilele următoare.

Peste 500 de uniforme au fost comandate pentru elevii școlii din Zvoriștea (aici fiind incluși și elevii de la unitățile arondate), atât pentru cei de la ciclul primar, cât și cei de la gimnaziu.

„Uniformele au fost făcute de o firmă care a cusut și pentru alte școli, poate de aceea acest incident. E o firmă recomandată de părinți”, a menționat directorul Tomescu, adăugând că toți elevii vor purta ținuta reprezentativă, potrivit prevederilor noii legi a educației.