Un sucevean care avea permisul suspendat după ce a fost prins în timp ce conducea un autovehicul deși se afla sub influența băuturilor alcoolice a recidivat. În noaptea de sâmbătă spre duminică, un localnic din Dornești a sunat la 112 și a anunțat un accident cu victime. La fața locului, pe un drum comunal neclasificat din Dornești a fost găsit un BMW 320. Autoturismul era răsturnat după ce șoferul a acroșat un podeț de pe marginea drumului. Șoferul a fost consultat de echipajul medical sosit la locul accidentului, dar a refuzat să fie transportat la spital. Pentru că mirosea a alcool, Lucian Ilie Martiniuc a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i s-au recoltat două probe de sânge. În momentul în care au verificat baza de date, oamenii legii au ajuns la concluzia că Lucian Ilie Martiniuc figura cu dreptul de a conduce suspendat ca urmare a săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe” faptă comisă pe 24 septembrie 2021 pe raza județului Bistrița-Năsăud. Pentru noua ispravă, șoferul s-a ales cu o excursie de 24 de ore în arestul IPJ Suceava, dar și cu un nou dosar penal. Acum, șoferul este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”.