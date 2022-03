Cafan de peste 6 decenii al Real-ului Madrid, evident că traversez momente de bucurie supremă după recitalul lui Benzema și mai ales după întoarcerea scorului și implicit a calificării. La un calcul simplu, rezultă că din cele 3 ore ale dublei cu echipa franceză, Real a fost calificată în sferturi numai vreo 25 de minute, chiar mai puțin. În rest, a fost ceva vreme egalitate, iar în marea parte a timpului PSG era calificată, chiar fără mare efort. A venit însă un moment halucinant, în care lui Donnarumma părea să-i fi luat ceva / cineva mințile, altă explicație neexistând pentru toată bâlbâiala aia pe care nu poți s-o pui pe seama vârstei sale totuși fragede (are doar 23 de ani!). Coincidențaface caexact în aceeași clipă să-l fi bușit și pe Benzema un puseu de nebunie, în acest caz pe deplin pozitivă, el năpustindu-se preț de vreo 40 de metri către băiatul ăla care avea mingea la picior. Din cumulul celor două întâmplări a rezultat momentul istoric al întoarcerii năucitoare a rezultatului, la care se adăugă prăbușirea psihică a lui Donnaruma, apoi a întregii echipe PSG. Sigur că se putea interpreta și cafault atacul lui Benzema, dar fiind în afaracareului mic, deci a spațiului de protecție a portarului, cred că a fost privit ca un duel corp la corp. Noi, fanii Real-ului, nu putem decât să-i mulțumim arbitrului. La vreo două zile după asta, un domn căruia cineva i-a băgat în cap că e selecționer ne expune la TV modalitatea în care se lansează într-o nouă cursăde ratare a calificării României. Băiatul cu nume ca ta-su' zice că un fotbalist carea mai dat pe la Națională "are nevoie de o mână de ajutor din partea mea și a echipei naționale"!!! Băi tembelule, echipanumită România nu e nici Crucea Rosie, nici mama răniților, nici școală de reeducare. E doar locul unde tu, fraiere, tre' să-i aduci pe cei mai buni și mai în formă dintre cei buni. Iar nebunia asta cu vindecarea și pansarea și mângâierea pe cap a loviților de soartăsă înceteze naibii o dată! Ia-l la tine acasă și gâdilă-l, masează-l, spune-i povești la culcare! Dar la Națională n-ai dreptul să te joci, nu ți-a băgat asta tac-tu' în capul tău sec?