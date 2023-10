Acțiune

Un sucevean din diaspora a inițiat o petiție online cu scopul de a strânge cât mai multe semnături pentru susținerea introducerii de noi curse pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava, precum și menținerea celor existente. Viorel Paiu a declarat că de peste 20 de ani locuiește în Italia, dar are și o fabrică în județul Suceava, care face export în țările europene. „Călătoresc foarte des, datorită activității pe care o desfășor. În tot acest timp, am observat nevoile sucevenilor, dar și ale persoanelor din diaspora, de a se deplasa în siguranță, dar și într-un timp cât mai scurt către diferite orașe europene. Petiția pe care am inițiat-o poartă numele <Diaspora leagă Suceava de marile orașe europene> și până în prezent am reușit să adunăm 1030 de semnături”, a declarat Viorel Paiu.

În textul petiției, care poate fi semnată la acest link https://www.petitieonline.com/diaspora_leaga_suceava_de_marile_orase_europene#form, se arată că „din Bucovina și zona de nord a Moldovei, precum și din Regiunea Cernăuți din Ucraina avem un număr foarte mare de români plecați peste hotare, în țări precum Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Franța, Belgia, Irlanda, Israel, Olanda, Austria și Cipru”. „Ținând cont de acest lucru, diaspora solicită lansarea de noi curse aeriene din principale orașe europene către Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava, care să faciliteze călătoriile și să aducă familiile împreună cât mai des posibil. Drept urmare, vă rugăm să ne ajutați în acest demers, prin semnarea acestei petiții, prin propunerea destinaților din care doriți să beneficiați de legături directe către Suceava, dar și prin distribuirea ei.

Cu un număr mare de solicitări putem convinge companiile aeriene să lanseze noi rute directe, prezentându-le totodată și oportunitățile de dezvoltare pe termen lung”, propune inițiatorul acestui demers.

Având în vedere numărul mare de persoane din Ucraina care călătoresc via Suceava, petiția este și în limba ucraineană.