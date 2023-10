Miercuri, 11 Octombrie 2023 (21:24:18)

Introducerea parcărilor cu plată în noi zone ale municipiului Suceava, în detrimentul celor care locuiesc acolo și parcau mașinile pe spațiile existente lângă blocuri sau pe lateralele străzilor, a stârnit un val de reacții și nemulțumiri.

„Discutând cu oamenii, mi se pare că tarifele sunt prea mari pentru riverani. Ca atare, voi intra în ședința de Consiliu Local de luna asta și voi propune reducerea cu 50% a tarifelor abonamentelor pentru riverani persoane fizice. Adică abonamentul de 600 de lei să coste 300 de lei pe an. La fel, cel pentru 3 luni să fie 75 de lei, pentru 6 luni 150 de lei ș.a.m.d. La fel și abonamentul pentru pensionari, e mult 500 de lei pe an, să fie redus la 250 de lei. Încă mai analizăm dacă mai sunt necesare și alte clarificări la acest proiect de hotărâre care a fost aprobat în Consiliul Local în 6 iunie”, a anunțat miercuri primarul Sucevei, Ion Lungu.

Pentru persoanele juridice, adică firme, nu e luată în calcul o reducere tarifară la abonamentele de parcare.

„Stop” extinderii parcărilor cu plată pe spațiile de parcare existente

Mai mult, edilul municipiului reședință de județ e decis să pună „stop” transformării altor spații de pe domeniul public în parcare cu plată, considerând că „deja e prea mult”.

„Noi astăzi avem aprobate 46 de parcări cu plată în Suceava și nu vom mai face altele. Eu întotdeauna am fost contra ideii de a lua bani pentru parcare, ba chiar atunci când am venit la primărie prima dată am desființat locurile de parcare cu plată. În logica mea, atâta timp cât nu reușesc să asigur locuri de parcare la toată lumea, nu ai cum să taxezi. Totuși, pentru a putea face cât de cât disciplină în zonele principale, centrale, dar și în cartiere, am făcut aceste parcări cu plată”, a explicat Ion Lungu.

Edilul Sucevei a recunoscut că ar fi trebuit să analizeze mai bine proiectul de hotărâre la care apare coinițiator, înainte de a fi supus spre aprobare în Consiliul Local și spune că „a semnat ca primarul”, dar își asumă responsabilitatea pentru el, dar și pentru o modificare a tarifelor în prima ședință de Consiliu Local, în interesul sucevenilor.