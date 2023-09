Umanitar

Omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi a devenit cunoscut la nivel național și chiar internațional la începutul anului 2019, după ce pe 15 martie a avut cel mai mare manifest organizat în România de un antreprenor local prin care atrăgea atenția asupra lipsei autostrăzilor în regiunea Moldovei, dar și în întreaga țară. Pe 15 martie 2019, peste 1.000 de oameni de afaceri din întreaga țară și milioane de oameni și-au încetat activitatea timp de 15 minute, oriunde s-ar fi aflat, pentru a protesta pașnic și pentru a scanda „Șî eu” în semn de solidaritate față de semnalul de alarmă tras de Ștefan Mandachi. De la acel protest, la ieșirea din Suceava a rămas încă primul metru de autostradă construit simbolic de omul de afaceri sucevean.

La vremea respectivă au existat numeroase voci care spuneau că tot protestul a fost făcut pentru ca Ștefan Mandachi să își câștige notorietatea de care ar fi avut nevoie pentru a intra în politică și pentru a candida pentru diverse funcții. Lucru care însă nu s-a întâmplat și, așa cum singur mărturisește, notorietatea câștigată atunci a fost îndreptată în totalitate către numeroase acțiuni caritabile, dar și pentru a încuraja tinerii și nu numai să se îndrepte către antreprenoriat.

În liceu a promis că dacă va avea bani va construi trei fântâni în Africa

Una dintre cele mai mari campanii pe care le-a inițiat în ultimii aproape trei ani a fost cea de construire de fântâni și izvoare în Africa, în zonele în care comunitățile locale nu beneficiau de această resursă. Iar de la prima fântână pe care a reușit să o construiască la începutul anului 2021, prin campania inițiată și promovată la nivel național și internațional, Ștefan Mandachi a reușit să adune alături oameni de bine cu sprijinul cărora în momentul de față s-a ajuns la nu mai puțin de 240 de fântâni și izvoare în mai multe țări africane, printre care Uganda, Rwanda, Congo, R.D. Congo (fostă Zair) sau Tanzania. Mandachi spune că prima fântână construită de el, dar și celelalte care au urmat au reprezentat împlinirea unei dorințe pe care o are încă din liceu, dorință pe care a scris-o „în caietul visurilor sale”. „Când eram în liceu am vorbit cu un coleg și el mi-a spus că în Africa sunt comunități întregi care nu au nici un gram de apă. Și eram în liceu când am spus că dacă o să am bani vreodată, vreau să fac trei fântâni în Africa. Ăsta era visul eu. Și am lipit o foaie într-un caiet dictando în care erau niște copii cu o găleată și un furtun. Și am scris-o (dorința n.r.) în caiet și am lăsat-o acolo. Iar apoi, după mulți ani, când eram odată cu cineva la Mănăstirea Dragomirna și i-am povestit de acest proiect, că vreau să ajung în Africa, să dau bani și să construiesc o fântână, mi-a spus că știe pe cineva de la București, un om foarte serios, care mă poate ajuta”, a povestit Ștefan Mandachi.

Așa a început colaborarea între omul de afaceri sucevean și Mihai Brașov, cel care conduce Fundația „Inimi fără frontiere” și care i-a fost alături lui Ștefan Mandachi încă de la începutul campaniei „Fântâni în Africa”.

La prima fântână pe care a construit-o, Ștefan Mandachi a fost impresionat de imaginea unei fetițe care căra o canistră aproape cât ea de mare pentru a duce apă spre casă

Prima fântână construită de Ștefan Mandachi în Africa, în Uganda, a fost finalizată și dată în folosință în luna ianuarie 2021, în plină pandemie de coronavirus. „Proiectul l-am început în 2020, atunci când am trimis banii celor din Africa pentru a începe lucrările. Procesul a fost mult mai anevoios pentru că au trebuit să fie făcute niște săpături speciale, cu macarale, utilaje și agregate speciale. Eu am ales o fântână de 7.500 de euro, care era și cea mai costisitoare având în vedere volumul mare de lucrări, dar am ținut să o facă în acea locație din Uganda pentru că acolo era o comunitate de aproximativ 5.000 de locuitori, care trebuiau să meargă foarte departe până ajungeau la o sursă de apă”, a declarat Mandachi.

El își aduce aminte și de momentul în care a ajuns în Uganda, la „Stefan’s Well”, așa cum au scris localnicii pe fântână, precizând că imaginea unei fetițe care căra o canistră aproape cât ea pentru a duce apă acasă îi va rămâne întotdeauna întipărită în minte.

„Am ajuns acolo și când mă apropiam de fântână am văzut o fetiță care nu știu dacă avea 8-9 ani, dar care avea o canistră aproape cât ea de mare. Ne apropiam, eram într-un microbuz, plin de țânțari, eram superobosit și am văzut cum vine fetița de la fântână cu o canistră foarte mare. Și atunci am spus că asta e fântâna mea. A fost ca o revelație. Și am coborât și i-am luat eu canistra și am cărat-o pentru a vedea cât e de grea. Și atunci le-am promis celor de acolo că o să dezvolt un proiect prin care să se construiască și alte fântâni”, a mai afirmat omul de afaceri sucevean.

Peste 70 de antreprenori și români din țară și străinătate au donat bani pentru construcția de fântâni în Africa

Tot atunci, Ștefan Mandachi spune că a discutat cu Mihai Brașov despre cum poate fi dezvoltată o campanie prin care să fie atrași cât mai mulți români care să contribuie financiar pentru a construi cât mai multe fântâni în Africa, dar și pentru a construi o școală, lucrările la aceasta fiind în plină desfășurare. Mandachi a arătat că toată campania s-a desfășurat prin intermediul „Fundației Jeni Mandachi”, înființată în anul în care a murit mama sa. „După întoarcerea din Africa am început să sun prietenii să îi întreb dacă nu vor să facă parte din acest proiect și să construiască fântâni în Africa. Eu îi motivam pe oameni de pe platformele mele sociale să vină să facă fântâni. Făceam podcasturi cu mesajul <fă o fântână!>. Și oamenii, antreprenorii, oameni de rând au început să facă fântâni. M-ai întrebat dacă m-a ajutat notorietatea câștigată cu metrul de autostradă. Da, m-a ajutat. Dar știi ce m-a ajutat mai mult decât acel metru de autostradă? M-a ajutat mai mult exemplul personal, că am mers și am pus eu primul banii. Bineînțeles că m-am bazat pe notorietatea mea. Dar dacă eu nu mergeam primul să fac acea fântână, ceilalți poate nu aveau încredere”, a declarat omul de afaceri sucevean.

Ștefan Mandachi precizează că pentru a atrage cât mai mulți oameni de afaceri și români în acest proiect, împreună cu Mihai Brașov, despre care a spus că este „un om deosebit și care a muncit enorm pentru acest proiect”, au fost identificate și alte soluții tehnice și a fost creată o echipă de oameni din Africa, astfel încât în momentul acesta o fântână poate să coste de la 2.000 de dolari, cea mai ieftină, și până la 7.500 de dolari, cea mai scumpă, în funcție de locație și tehnologia folosită.

Mandachi a mai declarat că de la începutul campaniei și până acum el personal a construit trei fântâni, inclusiv pe cea cu numărul 200, iar în proiect au mai fost implicați peste 70 de antreprenori, dar și persoane fizice, români din țară și diaspora, care au contribuit financiar pentru a aduce apă comunităților sărace și izolate din Africa. El a arătat că din evidențele pe care le are, nu mai puțin de 150 de persoane au contribuit la construirea celor 240 de fântâni.

„Autostrada a fost un act de curaj. Când mă uit acum în spate nu îmi vine să cred nici mie. Aici este un act de umanitate care a avut o consecință uriașă asupra comunităților din Africa. E una dintre cele mai mari satisfacții ale vieții mele. Este unul dintre cele mai de anvergură proiecte din viața mea”, a mărturisit în final Ștefan Mandachi, el adăugând că acest proiect va continua cu siguranță și îi îndeamnă pe români să se alăture în număr cât mai mare.