Decizie de CL

La aniversarea a opt ani de la înființare, teatrul sucevean a primit „cadou” posibilitatea de a exista în continuare, de a oferi spectatorilor suceveni și nu numai zâmbete, grimase, încruntări, teme de discuție, de analiză, de reflecție, destindere, relaxare, voie bună sau, din contra, nervi și bârfe. De toate pentru toți, pentru că teatrul e o reflecție în oglindă a vieții.

Vestea că teatrul sucevean scapă de desființare, cum ar fi urmat să se întâmple, conform noilor prevederi legale la nivel național, din „ordonanța austerității”, a fost dată de către primarul Sucevei, Ion Lungu, la începutul spectacolului „Livada”,după o piesă a lui Cehov,în regia lui Slava Sambriș, cu care TMMVS a fost selectat să participe la Festivalul Național de Teatru.

Invitat să ia cuvântul, primarul Sucevei a felicitat teatrul sucevean și întreaga sa echipă la împlinirea a opt ani de existență, amintind și de primul manager al instituției, Carmen Veronica Steiciuc, care s-a zbătut pentru înființarea acesteia.

„La mulți ani și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru teatrul din Suceava, tuturor celor care s-au implicat în acest proiect. Au trecut opt ani de parcă a fost ieri. În primul rând, îi mulțumesc maestrului Matei Vișniec, la care numai eu știu cât am insistat să ne dea voie să folosim numele lui. A avut o reținere până în ultima clipă. Este o mare personalitate, un mare dramaturg, dar până la urmă a avut de câștigat, pentru că are un teatru care îi poartă numele, aici, la Suceava. Să nu uităm la acest moment aniversar de primul director al teatrului, Carmen Veronica Steiciuc, care nu mai este printre noi și care a pus atâta suflet în acest teatru”, a spus Ion Lungu, invitat pe scenă, în fața cortinelor care nu erau deschise încă. Iar vestea bună pe care a anunțat-o ulterior a fost cel mai frumos cadou aniversar.

”Noi, cei din Consiliul Local, de la Primărie, facem tot ce putem să asigurăm condiții de finanțare a teatrului. Vestea bună pe care vreau să v-o dau și la care am muncit și eu, este că, prin Asociația Municipiilor din România, am reușit ca prin ordonanța austerității, cum este ea cunoscută, să nu mai fie obligatoriu să se desființeze instituțiile de cultură sub 50 de angajați, așa cum este Teatrul Municipal <Matei Vișniec>. Acum avem posibilitatea ca prin hotărâre de Consiliu Local această instituție de cultură să rămână de sine stătătoare. În consecință, voi iniția un proiect de HCL, astfel încât Teatrul Municipal <Matei Vișniec>să rămână o instituție de sine stătătoare, cu personalitate juridică, să păstrăm intactă această comoară culturală a municipiului Suceava”, a spus Ion Lungu.

Prezentă în sală, la spectacolul care, deși a avut premiera anul trecut, a atras și acum foarte mult public, Angela Zarojanu, managerul TMMVS, i-a mulțumit primarului Sucevei pentru susținere, dar și publicului sucevean, fără de care teatrul nu ar fi existat și nu ar fi rezistat.

Primarul Ion Lungu este prim-vicepreședinte în Asociația Municipiilor din România, care, prin modificările discutate cu Guvernul pe marginea „ordonanței austerității”, dă posibilitate Consiliilor Locale să decidă soarta instituțiilor de cultură care au sub 50 de angajați.

În aplauzele sutelor de spectatori din sală, edilul s-a retras la locul său, pentru a urmări spectacolul, o excelentă punere în scenă a unei piese clasice, cu elemente de modernitate și efecte speciale.