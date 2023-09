Dintre echipele enumerate în prima parte a bilanțului, pe care le văd obligatoriu în play-off, lipsește taman echipa campioană, Farul Constanța. Este reculul de după performanță, parcă mai pregnat la trupa lui Hagi decât în alte părți. Acest recul ar putea s-o ducă în afara play-off-ului, căci lupta pentru ultimul loc de la masa bogaților se anunță foarte strânsă, iar Hermannstadt nu e penalizată în fiecare an. Pretenții ar putea emite și Petrolul, doar că, spre deosebire de sibieni, care dau dovadă de constanță și de la un sezon la altul (meritul lui Măldărușanu, un ploieștean!), ”lupii galbeni” sunt mai fluctuanți.

Pentru restul echipelor aș începe analiza de jos în sus. Miza principală este evitarea locurilor direct retrogradabile, căci pentru cele de baraj se anunță misiune facilă, Liga 2 fiind o glumă, cu o droaie de cluburi fără drept de promovare. Deocamdată, spre deosebire de sezonul trecut, când se vedea și din avion măcar o echipă retrogradată, de data asta nu s-a rupt nimeni de pluton, în jos. Totuși, cineva trebuie să ocupe acele locuri. Momentan, ultimul loc e ocupat de Botoșani, dar mai îngrijorător e faptul că nu are nicio victorie. Poate că, după mai bine de un deceniu de băgat bani în gaura asta numită fotbal, patronul Iftime să-și mai fi pierdut entuziasmul. Sper din tot sufletul să nu fie așa. Spun asta pentru că, așa cum cititorii acestei rubrici știu deja de mult timp, părerea mea e că banii publici nu trebuie direcționați către fotbalul profesionist, deci voi fi tot timpul de partea celor care investesc din propriii bani, din propria afacere (până la Becali, totuși, am și eu limitele mele). Haideți să ne imaginăm că de mâine marele Pandele, marele Chirica și alții vor trebui să-și susțină echipele din banii lor – credeți că Botoșani s-ar mai bate la retrogradare? Dar să nu divaghez. Drumul e încă lung, va mai fi și play-out, cu înjumătățire de puncte, iar dacă acum aș proceda prin eliminare, n-aș găsi pe nimeni care să merite retrogradarea pe merit sportiv. Nici Dinamo - unde Burcă scoate mai mult decât oricine dintr-un lot nefiresc de modest pentru nivelul primei ligi, nici U Cluj - unde echilibrul lui Sabău va conta enorm, nici Oțelul – unde biciul lui Dorinel va conta ”la fel de enorm”, nici Poli Iași – unde Grozavu încearcă și uneori reușește să joace atât de modern, nici Voluntari – care are lot de play-off... Hai să risc un pic cu UTA, pe ea parcă o văd mai expusă, căci Rednic a devenit din ce în ce mai conservator la bătrânețe, mai toate echipele sale din ultimii ani jucau chiar așa, bătrânește. Am lăsat-o la urmă pe Craiova lui Mititelu, nu pentru că e impredictibilă, ci pentru că ar putea elibera un loc prin fuziune. După lămurirea chestiunii cu palmaresul, nimic nu mai justifică fracționarea energiilor în fotbalul oltean, în afara orgoliilor.