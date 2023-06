Fără inimă

Unui câine i-a fost amputat un picior după ce animalul a fost împușcat într-o zonă de case din satul Măriței, comuna Dărmănești. Incidentul a avut loc duminică după-amiază, iar proprietara animalului a declarat că va depune și o plângere la poliție în acest sens. Ionela a precizat că s-a întors de la muncă din Germania, iar la scurt timp a dat drumul câinelui în grădina care nu este împrejmuită cu gard. ”La un moment dat, am auzit o împușcătură puternică, iar câinele a venit acasă plin de sânge. Eu am cinci câini, dar nici unul dintre ei nu a făcut probleme, iar în perioada când sunt plecată de acasă are grijă de ei fiica mea. Eu bănuiesc cine poate fi autorul, dar nu știu dacă deține armă legal sau nu”, a mărturisit femeia.

Aceasta a precizat că după ce a văzut animalul sângerând și în imposibilitatea de a-și folosi piciorul drept din față a decis să meargă la un medic veterinar.

”Mi-a confirmat că e plagă prin împușcare și că, din păcate, nu îi poate salva piciorul, deci trebuie să îl taie. Nu e prima oară când am auzit împușcături, s-a mai întâmplat și acum circa o lună, dar la vremea respectivă nu știu dacă a fost rănit vreun animal. E totuși o zonă de case, chiar să tragi așa cu arma ca și cum ai fi în pădure? Ce vină o fi avut câinele ca să-l împuște?”, s-a întrebat Ionela.

Rămâne ca ancheta să fie preluată de reprezentanții IPJ Suceava, care vor trebui să dea de urma celui care a împușcat animalul și să stabilească dacă avea drept de deținere a armei și dacă avea dreptul să o folosească într-o zonă de case.