Șef de promoție

Șeful promoției din acest an al Liceului Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei este Gabriel Rusu, un tânăr de 19 ani, din Ciocănești.

Liderul promoției 2023 vine nu doar cu surpriza unei medii impecabile la finele celor patru ani de liceu – 10 pe linie, ci și cu o lecție motivantă despre conștiinciozitate și determinare.

A făcut naveta zilnic, vreme de patru ani, peste 40 de kilometri dus - întors, între Ciocănești și Vatra Dornei, navetă care însă ajunsese o rutină, în ciuda drumului obositor, a microbuzelor ponosite și supraaglomerate, a orelor pierdute.

Deși anii de școală i-au adus doar medii de 10, atât la gimnaziu, cât și la liceu, nu se consideră tocilar, ba chiar mărturisește că detestă să memoreze informații fără să facă asocieri, fără să-și structureze lecțiile, fără să se folosească de imagini.

„Nu sunt tocilar, eu nu pot reține învățând pe de rost, ci doar logic, pe baza unor asocieri, a unor imagini și a unor rezumate. La clasă eram atent, receptiv, iar acasă lăsam undeva la 20 – 30% pentru aprofundare. Nu am avut niciodată nevoie de meditații, nici acum pentru bacalaureat, având în vedere că cerințele examenului sunt din materia de liceu, nu văd de ce aș avea nevoie”, spune adolescentul.

„Mergeam cu microbuze de 20 de locuri în care eram 40 de persoane”

Gabriel a absolvit clasa de științe ale naturii, fiind mai curând preocupat de științele exacte - fizică, biologie, matematică.

„Au fost ani de care îmi amintesc cu plăcere, asta și datorită dirigintelui nostru, prof. Mihai Cioată, care a avut grijă să formăm un colectiv unit, închegat. Din păcate, la jumătatea clasei a IX-a a intervenit pandemia care a întrerupt cursul normal și care ne-a ținut un an și jumătate în online. Am pierdut mult pe partea socială, dar pe partea de lecții, noi am făcut cursuri în online regulat, profesorii s-au preocupat, ne-au trimis constant materiale”, mărturisește Gabriel.

O parte bună a cursurilor online a fost sistarea temporară a navetei de peste 40 de kilometri pe care tânărul o făcea zilnic, între Ciocănești și Vatra Dornei. Naveta i-a fost decontată integral doar în clasa a IX-a, în anii următori statul subvenționând nici măcar jumătate din costul acesteia.

„Erau cam 40 de minute dus, 40 de minute întors. Plecam la 7.20 dimineața și ajungeam aproape de 15.00. Mai rău a fost în clasele a IX-a și a X-a, când am prins niște autobuze mici, microbuze aglomerate și mie îmi era rău de mașină. Microbuze de 20 de locuri în care eram 40 de persoane. Exceptând partea asta, e obositor, dar și frumos, mai ai ocazia să socializezi și devine rutină la un moment dat”, spune absolventul.

Vrea să urmeze Medicina

Tatăl lui Gabriel este preot în Ciocănești, la fel și fratele său mai mare, care este preot în Suceava.

Cum este atras mai curând de disciplinele din spectrul real, nu de cele umaniste, Gabriel a ales să se îndrepte către Universitatea de Medicină din Iași, pentru care se pregătește de examenul de admitere la fizică și biologie, de la finele lunii iulie.

Până atunci trebuie să treacă de examenul de bacalaureat pe care îl va susține la română, matematică și fizică.

„Datorez o bună parte a rezultatelor mele și colectivului de profesori de la clasă, oameni deosebiți, dintre care aș menționa pe doamna Daniela Cornețchi, de la limba română, Liliana Afloarei, de la fizică, care a predat această disciplină pe înțelesul tuturor, Ciprian Vrânceanu, de la istorie, Octavian Rezuș, de la matematică, Marius Marinuc – psihologie, Adina Caciur - biologie, etc”, a conchis Gabriel.