„Șase decenii de învățământ superior sucevean”

Avându-l în prim plan pe creatorul mișcării sportive universitare de performanță în Bucovina, prof. univ. dr. Petru Ghervan, colectivul Bibliotecii USV a organizat ieri un moment omagial intitulat ”Omul și Cartea”, un eveniment dedicat celui care a devenit un simbol al vieții universitare active și dinamice la Suceava.

Personalitate remarcabilă a mediului academic românesc, Petru Ghervan rămâne, prin intermediul echipei de handbal, un purtător al stindardului instituției universitare sucevene în țară și străinătate și un teoretician activ, semnând nenumărate lucrări pentru pregătirea teoretică și metodică în domeniul handbalului și al sportului în general.

Profesorul Petru Ghervan, o personalitate a mediului academic românesc

Manifestarea ”Omul și Cartea”, ajunsă la a XVI-a ediție, a debutat luni în cadrul Bibliotecii USV printr-o prezentare făcută de prof. univ. dr. Sanda Maria Ardelean, directorul instituției universitare:

”Omagiatul nostru de astăzi este profesorul universitar Petru Ghervan, un simbol al universității, alături de care au vrut să fie aproape personalități ale urbei și universității, prieteni vechi, sportivi formați sub bagheta sa, foști colegi și chiar profesori.” Ea a vorbit apoi despre viața și activitatea profesională a distinsului profesor, plină de succese memorabile:

”Petru Ghervan, profesor universitar și decan al Facultății de Educație Fizică și Sport, antrenorul principal al echipei de handbal Clubul Sportiv Universitar din Suceava, s-a născut în data de 23 iulie 1958, în comuna Todirești, județul Suceava. După terminarea studiilor gimnaziale alege să se specializeze în domeniul sportului, înscriindu-se la Liceul cu Program Sportiv „Mihai Eminescu” din Iași, al cărui absolvent devine în anul 1977. Urmează studiile superioare la Institutul de Învățământ Superior din Suceava, profilul Educație Fizică și Sport (1979-1982). În perioada 1991-1992, Petru Ghervan s-a specializat în cadrul Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport din București, iar încoronarea procesului de formare profesională îl constituie obținerea, în anul 2003, a titlului de Doctor în Educație Fizică și Sport.

Din anul 1992 Petru Ghervan devine membru al comunității academice sucevene, în calitate de lector universitar, acumulând experiență și dobândind titlul de conferențiar în 2006, respectiv profesor în 2013.

Competența și abilitățile organizatorice ale profesorului Petru Ghervan au fost recunoscute de către colegii săi, care l-au ales șef al colectivului de Educație Fizică și Sport din USV, director de departament și decan al facultății. Din anul 2000 este membru al Senatului USV, iar subcoordonarea lui, în anul 2002, s-a reînființat Facultatea de Educație Fizică și Sport, în timp ce în anul 2003 a fost autorizată specializarea Kinetoterapie.

El a publicat de-a lungul timpului zeci de studii în reviste și volume de specialitate, atât în limba română, cât și în limbi de largă circulație, fiind autorul unor apariții editoriale precum: Teoria educației fizice și sportului, Handbal: repere conceptuale, Metodica handbalului în liceu, Handbal: pregătirea sportivă în stadiul de inițiere: (9-10 ani), Selecția și primii pași în handbal, Handbal – teorie, metodică și practică.

În paralel cu activitatea didactică, Petru Ghervan s-a dedicat activității de formare a handbaliștilor profesioniști, fiind antrenor la lotul național de juniori (1984-1996), al echipei de handbal masculin CSS Roman (1984-1990), al echipei LPS-CSS Suceava (1990-2002), antrenor principal al echipei de seniori Universitatea Suceava (2002-2023) și antrenor secund al Lotului Național al României, handbal masculin (2007-2009). Talentul și meritele sale au fost recunoscute și pe plan național, fiind desemnat antrenor secund, respectiv antrenor principal al echipei naționale a României (2007-2009). În perioada 1987-1998, a fost membru al Colegiului Central al Antrenorilor din cadrul Federației Române de Handbal. Din 2004 și până în prezent, este membru al Comisiei Metodice și de Cercetare Științifică a acestei Federații. În perioada 2009-2014, a fost membru al Consiliului de administrație al FR Handbal, director al Departamentului Tehnic al FR Handbal (2012-2014).

Profesorul și antrenorul Petru Ghervan activează ca membru al unor societăți științifice: Consiliul Științei Sportului din România (din anul 2001), Fundația „Ștefan Lupașcu”, Iași, filiala Suceava (2000), Societatea Științei, Excelenței Umane și Sportului Universitar (2011). În semn de recunoaștere și pentru merite deosebite în activitatea de antrenor al echipei de handbal masculin, i s-a acordat titlul de Cetățean de onoare al municipiului Suceava (2009), al comunei Todirești (2018) și al comunei Pârteștii de Jos (2021).”

O întâlnire caldă, de suflet, cu cei care l-au format sau i-au stat alături

Scriitorul și jurnalistul Vasile Arhire a fost moderatorul întâlnirii, vorbind în debutul prezentării sale despre ultimele rezultate deosebite obținute de curând de juniorii Clubului Sportiv Universitar din Suceava, titlurile de campioni naționali la Juniori I și de campioni naționali la Juniori II, chiar în după-amiaza zilei de duminică, 18 iunie. ”E un moment spectaculos pentru oamenii de sport din universitatea suceveană și este o onoare pentru mine să fiu aici în acest moment deosebit. În fața dumneavoastră se află sărbătoritul acestei ediții și invitații săi, precum și această adevărată expoziție de carte care arată o dată în plus că sportul este știință, iar în aceste volume semnate Petru Ghervan sunt importante scrieri despre știința sportului”, a spus Vasile Arhire.

A vorbit apoi despre Petru Ghervan, în diferite momente ale vieții sale, profesorul Mihai Bocancea de la Școala Gimnazială Todirești, unde Ghervan a făcut primii ani de școală, care a spus că ”unul dintre cei mai activi elevi la activitățile sportive era Petrică, un copil foarte ambițios care trebuia să câștige întotdeauna. Sufletul lui era sportul și asta s-a văzut în rezultatele obținute de el după aceea, în viață”. Ing. Cornel Condurache, fost coleg la Liceul Mihai Eminescu din Iași, unde Petru Ghervan și-a continuat studiile sportive,

a spus la rândul său: ”Acest titlu ales astăzi, <Omul și Cartea >, arată exact pilonii pe care și-a construit Petrică Ghervan cariera, pe inteligența instruită prin educație și prin talentul sportiv instruit în liceul sportiv. El reprezintă cel mai valoros tehnician din handbalul românesc actual, mutând efectiv capitala handbalului românesc la Suceava.”

”Eu nu am venit în calitate de rector la acest eveniment, ci am venit în calitate de prieten și colaborator al lui Petrică Ghervan, căruia îi spun pentru prima dată pe numele de alint. Am trăit multe evenimente împreună, am dezbătut mult, ne-am bucurat împreună, ne-am întristat în momentele grele. S-au realizat multe lucruri frumoase pe linie sportivă și vă spun sincer că sunt mândru să avem astfel de colegi în universitate, sunt mândru să am un prieten și un colaborator precum Petrică Ghervan”, a spus rectorul USV, Valentin Popa, prezent la eveniment.

I-au adus un omagiu prin mesajul lor lector univ. dr. Claudia Bâha și medicul Ioan Iețcu, colaboratori cu Petru Ghervan în cadrul unor specializări medicale ale universității precum Kinetoterapia sau la reînființarea Facultății de Educație Fizică și Sport, cu mulți ani în urmă. Nu au lipsit nici promisiunile că în câțiva ani o sală polivalentă va ajuta la dezvoltarea sportului sucevean, venite din partea consilierului Ovidiu Milici de la Primăria Suceava, iar prof. Florin Leuciuc a vorbit despre anii mulți de colaborare cu modelul său în sport și de nevoia unei colaborări în continuare. O diplomă de excelență în semn de înaltă apreciere și prețuire pentru întreaga activitate i-a fost oferită profesorului Petru Ghervan de către conducerea USV prin intermediul rectorului Valentin Popa. Nu au putut lipsi discursurile unor personalități ale USV, precum prorectorul USV Ștefan Purici sau fostul rector USV, prof. Adrian Graur.

Petru Ghervan le-a mulțumit celor prezenți, familiei și celor apropiați. Mulțumiri speciale au venit din partea sa și pentru cei care l-au format în copilărie, sportivilor de performanță prezenți și celor care trudesc în domeniul sportiv sucevean, dar și oamenilor de presă care au relatat de-a lungul timpului realizările sale. Doi reprezentanți ai handbalului sucevean i-au înmânat lui Petru Ghervan o plachetă de omagiere venită din partea Federației Române de Handbal.