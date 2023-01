Oportunități

Crăciunul a trecut, cei dragi și-au despachetat darurile, dar tu ți-ai făcut ceva cadou sărbătorile acestea? Dacă nu, acum e momentul pentru că brandurile din Iulius Mall Suceava afișează reduceri de până la 70%.

De la sacou, pulover, pantofi, accesorii, cosmetice, piese elegante, rezolvi întreaga ținută într-o singură sesiune de shopping. Tot aici te poți pregăti și pentru viitoarea escapadă la munte sau să-ți completezi garderoba cu piese pe care ți le dorești de mult timp.

În catalogul Winter Sale găsești lista cu toate ofertele.

Fie că este vorba de planuri noi, de o nouă pereche de pantofi sau de un parfum abia lansat, nevoia de schimbare este prezentă în fiecare dintre noi la începutul de an. La Iulius Mall Suceava, campania Winter Sale poate aduce o mulțime de piese vestimentare noi în garderoba ta. Astfel, articole glamorous, șic sau confortabile reduse cu până la 70% găsești la Terranova. Kenvelo/Lee Cooper/Time Out au discounturi de 60%, Motivi, Colin's și C&A au reduceri de 50%, la Bershka prețurile au scăzut cu până la 40%, la Bigotti cu 30%, iar la Valerio Studio cu 25%.

După ce îți alegi noua ținută, asorteaz-o cu o pereche de încălțăminte, care să îți scoată în evidență stilul, indiferent că preferi tocurile stiletto sau adidașii!

Medea, Deichmann și Salamander au oferte cu până la 50% mai mici.

Apoi, treci și prin magazinele tale preferate de beauty&care, răsfață-te și strălucește ca o divă cu produsele dorite, dar pe care acum le poți achiziționa la prețuri irezistibile. Xpert Beauty și Douglas ți-au pregătit reduceri de până la 60%, iar The Make-up Shop are reduceri de până la 50%. Și dacă tot ești la capitolul self care, treci și pe la magazinele cu accesorii și bijuterii și oferă-ți un dar special. Meli Melo are reduceri de până la 50%, dar și Sabrini afișează prețuri atractive.

Și pentru că sezonul rece este și despre seri lungi cu o ceașcă de ceai și o carte, ținute potrivite pentru astfel de momente și pentru sesiuni de sport găsești la Sport Vision, unde reducerile ajung până la 60%, la Adidas, Intersport, Sizeer sau Skechers care au prețuri mai mici cu până la 50% sau la Office Shoes, unde articolele sunt reduse cu până la 40%.

Chiar dacă Moș Crăciun abia a lăsat cadourile sub brad, poți să le oferi celor mici jucării de la Noriel, pentru că prețurile au scăzut cu până la 50%. Treci și pe la Optiblu și Lensa pentru o pereche nouă de ochelari deoarece și aici reducerile ajung până la 60%.

Însă, dacă îți dorești să te delectezi cu preparate delicioase, Mado te întâmpină cu discounturi.

Lista reducerilor continuă și la Pepco și în alte locații, iar oferta completă poate fi consultată în catalogul Iulius Mall Suceava.