Poziție de top

O suceveancă în vârstă de 42 de ani conduce de mai bine de patru ani unul dintre hotelurile de primă ligă din inima Capitalei, Hilton Garden Inn Bucharest Old Town.

Cu o experiență de aproape 20 de ani în industria ospitalității, domeniu pentru care pasiunea și stăruința i-au rămas constante, suceveanca Irina Semaca coordonează, din poziția de manager general, echipa de zeci de angajați a unuia dintre cele mai cunoscute lanțuri hoteliere din lume.

„Nici nu mi-am imaginat că voi lucra în această industrie. E drept, sunt un om foarte sociabil, întotdeauna mi-a plăcut să cunosc oameni și să le aflu poveștile. Într-un fel, domeniul m-a atras către el pentru că aveam datele necesare. În ospitalitate, a fi sociabil, a-ți face plăcere să fii înconjurat de oameni, este regula numărul 1”, povestește Irina.

Aceasta mărturisește că în activitatea sa de zi cu zi nu-și au loc compromisurile sau lucrurile făcute cu jumătate de măsură, ci este nevoie de implicare 100%, pasiune, empatie și responsabilitate.

„Sunt foarte pasionată de ceea ce fac. Îmi doresc să-mi aduc contribuția la creșterea calității și imaginii pe care le au industria hotelieră și serviciile hoteliere din România. Este motivul pentru care nu accept niciodată compromisuri sau <merge și așa> când vine vorba de calitatea serviciilor pe care le oferim”, completează Irina.

Un parcurs profesional interesant

Irina Semaca s-a născut la Gura Humorului, a urmat Colegiul ”Ștefan cel Mare” din Suceava, îndreptându-se ulterior către cursurile Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice București.

Până la poziția de manager general la Hilton Garder Inn, a avut un parcurs profesional interesant, avansând permanent.

În 2005, a aplicat pentru un job la hotelul K+K Elisabeta din București, a lucrat mai întâi la recepţie, iar după şase luni a fost promovată în diferite departamente.

„Următorul pas a fost să lucrez o perioadă scurtă la hotelul din Londra al lanţului, după care m-am întors la Bucureşti ca Revenue & Reservation manager, poziţie pe care am stat destul de mult. (...) La scurt timp după întoarcerea mea din concediu de maternitate, lanţul K+K a fost vândut către un fond de investiţii, iar lucrurile s-au schimbat destul de mult: de la o afacere de familie, în care se punea accent pe relaţia cu angajaţii, am intrat într-o lume a cifrelor, s-a schimbat strategia şi, prin urmare, şi clientela”.

În această perioadă de tranziție, a ocupat funcția de Director General, pe care a deținut-o timp de doi ani. Ulterior, a acceptat oferta de a fi Director General al hotelului Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, poziție pe care o ocupă de 4 ani. În timpul pandemiei, pentru un an, a preluat și hotelul Hilton Garden Inn Bucharest Airport.

„Mă străduiesc să îi motivez să își iubească meseria”

Cât privește cele mai incitante și interesante aspecte ale poziției pe care o ocupă în prezent, Irina spune că munca cu oamenii este în sine o provocare: „Interacțiunea cu oamenii m-a ajutat să aflu mai multe despre mine, să aflu povești de viață fascinante, să leg prietenii de-o viață”.

Despre relația pe care aceasta o are cu subalternii săi, Irina Semaca menționează că „mare parte din viață ne-o petrecem la locul de muncă, de aceea îmi iau în serios responsabilitatea de a crea un mediu în care toți angajații să simtă că au un rol important în echipă, indiferent de sex, naționalitate, religie sau orientare sexuală și să le fie respectate drepturile. Practic, mă străduiesc să am un impact pozitiv asupra colegilor, să îi motivez să își iubească meseria și să creadă în ceea ce fac pentru a transmite această încredere, mai departe, oaspeților. Este o formulă simplă - colegii mulțumiți îi vor face pe oaspeți să fie mulțumiți, iar dacă oaspeții sunt mulțumiți, compania și proprietarii au motive să sărbătorească”.

Iar o industrie de o asemenea anvergură, parte importantă a economiei globale, vine și cu provocări pe măsură, Irina amintind de lipsa forțeide muncă, fiind tot mai dificil de găsit oameni talentați, implicați, care să dorească nu doar un job, ci și să și evolueze, să își construiască o carieră în domeniul ospitalității.

Motorul multor campanii umanitare

Când nu se ocupă de bunul mers al lucrurilor de la hotel, Irina folosește orice prilej pentru a atrage atenția asupra unor cauze umanitare, fiind motorul care a pus în mișcare numeroase acțiuni de ajutorare, mai ales destinate copiilor.

„Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce viața mi-a oferit și simt nevoia și chiar datoria de a întoarce, de a ajuta, la rândul meu. Împreună cu echipa mea de la Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, am organizat mai multe evenimente sau parteneriate, am ajutat secția de oncologie a Spitalului Fundeni, copiii veniți din Ucraina, am ajutat refugiați cu cazare, mâncare, haine, jucării. (...) Am donat cărți pentru deschiderea unei biblioteci într-un sat din județul Prahova, am organizat un concert caritabil de Crăciun în beneficiul unui băiețel care suferă de o boală foarte gravă, am sprijinit tinerii artiști români. De asemenea, susținem Asociația <Ana și Copiii>, care oferă sprijin educațional și social pentru mai bine de 1000 de copii din familii defavorizate și luptă pentru prevenirea abandonului școlar și familial, încercând să le ofere un viitor mai bun”, povestește Irina.

Despre industria ospitalității în județul Suceava

Despre cum a evoluat industria ospitalității în județul Suceava, care sunt punctele care ar putea fi valorificate mai mult în zona noastră, Irina Semaca a menționat: „Cred că întreaga regiune a evoluat foarte mult, ar ajuta însă și prezența unor branduri străine, mai sunt și lucruri de făcut din partea autorităților pentru a susține eforturile private care să pună Suceava pe harta ospitalității. Infrastructura este un element-cheie și aici încă se pot face multe. De asemenea, se poate îmbunătăți experiența cu facilități pe care le oferă azi orașele inteligente (aplicații, realitate augmentată, date de trafic, mijloace de transport care nu poluează)”.