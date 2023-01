Tradiție

Pe o vreme anormal de caldă, când gerurile Bobotezei ar fi trebuit să înghețe fiecare ochi de apă, păstrarea tradiției ridicării altarelor cu cruci de gheață pentru slujba marii sărbători le dă bătăi de cap pompierilor voluntari din Bosanci. Obiceiul păstrat cu sfințenie de peste 120 de ani în comuna suceveană întâmpină de ani buni opoziția vremii, cu ierni călduroase și secetoase, care fac uneori imposibilă procurarea gheții din lacurile și iazurile zonei. Așa s-a întâmplat și în anii din urmă, anul trecut gheața fiind procurată cu mare efort și greutate din zona de munte a județului Suceava.

Pregătirile pentru procurarea gheții și fasonarea crucilor la bisericile din Bosanci au demarat în primele zile ale acestui an, însă pompierii s-au ciocnit de aceleași probleme. Au vorbit cu localnici din zona Lacul Roșu din județul Harghita, locul de unde au mai adus materia primă în anii din urmă, însă aici nici vorbă de îngheț.

Șoferul mașinii de pompieri voluntari din Bosanci, Viorel Popovici, ne-a povestit: ”Am sunat în locurile în care știam, din experiența anilor trecuți, că avem șanse să găsim gheață. La Lacul Roșu ni s-a spus că turiștii se plimbă cu barca pe luciul apei și am fost nevoiți să ne îndreptăm atenția spre lacurile din zona noastră montană. Cu ani mulți în urmă rezolvasem această problemă la fabrica de conserve din Șcheia, unde exista un tunel de înghețare în care puteam îngheța apa în tăvi. Din păcate nu mai funcționează, iar informațiile pe care le aveam acum din zona lacurilor montane nu erau relevante. Am apelat astfel miercuri la bunăvoința conducerii abatorului din Roșcani, unde am găsit înțelegere pentru realizarea a patru plăci de gheață de dimensiuni modeste, din care putem fasona crucile conform tiparelor mici pe care le avem în dotare. Sperăm astfel ca așa, simbolic, să ridicăm câte o cruce de gheață la bisericile din comuna noastră și să păstrăm neîntrerupt acest străvechi obicei.”

Gheața a ajuns la timp, pentru a lua forma crucilor de Bobotează

În cursul Ajunului Bobotezei plăcile de gheață au ajuns la Biserica ”Sf. Gheorghe” din centrul comunei Bosanci, unde a început munca de fasonare a crucilor de gheață pentru slujba de Bobotează. Constantin Blându, șeful Serviciului de Situații de Urgență al comunei Bosanci, ne-a vorbit despre efortul depus: ”În ultimii ani a fost tot mai greu să păstrăm tradiția asta, pentru că s-au schimbat condițiile climaterice. E greu să găsim gheață și după nenumărate căutări am apelat la un abator, unde ne-au putut îngheța apa în tăvi de dimensiuni mici, cât să putem face câteva cruci din ele, în miniatură, cum or fi. E necesar să sfințim aceste cruci de gheață, această hotărâre fiind luată în urma unui incendiu produs în Bosanci în urmă cu mulți ani. Atunci s-a luat și decizia organizării unei echipe de pompieri voluntari, în sarcina căreia a căzut tocmai realizarea crucilor de gheață tăiată din iazurile comunei.”

Plăcile destul de subțiri de gheață necesită atenție sporită din partea celor care îi dau formă. Cătălin Băeșu, un tânăr fasonator, vorbește despre modificările pe care a fost nevoit să le facă: ”Anul ăsta trebuie să schimbăm vechile dimensiuni ale crucii, ne adaptăm cât se poate de mult la dimensiunile mici ale șabloanelor de cruci pe care le avem, pentru a pierde cât mai puțin din gheață. Avem norocul că putem folosi fierăstraie mecanice, spre deosebire de cei care au prins vremurile în care tăiau gheața din lac și apoi îi dădeau formă cu fierăstraie manuale.”

Printre cei mai tineri din formația de pompieri voluntari se numără și Alexandru Polonic, care recunoaște că e cel mai dificil an în procurarea gheții pentru cruci. ”Tineri sunt puțini astăzi care să învețe și să ducă mai departe acest frumos obicei, pentru că cei mai mulți dintre ei sunt plecați în afară. Văzând și vremea prea caldă, unii s-au descurajat în privința păstrării tradiției, dar cu eforturi s-a reușit până la urmă”, ne-a spus tânărul pompier.

Fierăstraiele taie încet și sigur gheața subțire, care prinde încet forma unei cruci trilobate. Rând pe rând crucile de gheață au luat drumul celor trei biserici ortodoxe, două din Bosanci și una din satul Cumpărătura. Bucuria celor care le-au croit și ridicat în preajma bisericilor este cu atât mai mare cu cât au putut păstra cu sfințenie un străvechi obicei al locului.