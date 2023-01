Să vezi şi să nu crezi!

Se întoarce musafirul nepoftit Covid? De fapt, nu – fiindcă n-a plecat niciodată. S-a insinuat pâș, pâș, devenind nedorit membru al familiei noastre, cu pretenții la moștenirea genetică. În pofida scandalului planetar ce l-a stârnit, rămâne misterios și-ntr-ale originii, și-n ce privește viitoarea evoluție. Nici până acum nu știm cu certitudine de unde și cum a apărut. Bieții pangolini din piața de la Wuhan s-au dovedit până la urmă nevinovați – de altfel, n-ar fi fost decât purtători de Covid-19 – luat de unde? Și câtă vreme la Wuhan funcționau (și continuă să funcționeze) laboratoare profilate tocmai pe astfel de cercetări, ipoteza virusului „scăpat”, ori cu bună-știință diseminat, aproape că se impune de la sine.

Sub semnătura doctorului Antony Fauci, directorul NIAID, Institutul Național (american) de Alergie și Boli Infecțioase a acordat an de an însemnate fonduri cercetătorilor de la Wuhan, unde s-ar putea crede că s-a născut virusul (6,1 miliarde de dolari anual!) și același Fauci a dat mâna cu Bill Gates pentru constituirea unui parteneriat care să controleze distribuirea globală a vaccinării. Mai întâi a fost vorba de SIDA, cu un fond total de 60 miliarde dolari, dar nu poate fi trecută cu vederea o ipoteză de-a dreptul sinistră în cazul Covid: sub aceeași egidă financiară se află nașterea și proliferarea inamicului public nr. 1, și arma menită să-l anihileze – vaccinul! Interesul poartă fesul, de unde și tentativele de acordare a unor cvasiexclusivități anumitor tratamente anti-SIDA.

Nu-i exclus să fi beneficiat de un tratament similar, dacă nu chiar de un sprijin protecționist direct, și vaccinul anti-Covid Pfizer, care, după cum recunoaște chiar firma producătoare, „nu este chiar un vaccin”, câtă vreme nu i-a fost testată transmiterea. Și despre care alți cercetători consideră că „are o eficacitate foarte limitată, poate timp de trei luni, și numeroase efecte secundare, dintre care multe severe, cauzând pierderi de vieți”.

Un adevărat tsunami mediatic a stârnit de curând cartea vândută în peste un milion de exemplare (se află pe locul I între propunerile la „Cartea anului”): „Adevăratul Anthony Fauci,” semnată de un nume cu reală sonoritate: Robert F. Kennedy Jr. – nimeni altul decât fiul senatorului Robert F. Kennedy și nepot al președintelui John F. Kennedy. Care-i un antivaccinist notoriu, așa că opiniile lui prea radicale se cuvin tratate cu circumspecție, însă unele dintre observațiile cu caracter general merită luate în seamă: „Fauci folosește puterea financiară pe care o are la dispoziție (…) pentru a exercita o influență extraordinară asupra spitalelor, universităților, revistelor și miilor de medici și oameni de știință influenți ale căror cariere și instituții are puterea de la le ruina, avansa sau recompensa în manieră autoritară.” Mai mult, se utilizează chiar termeni de calibrul „cercetărilor științifice trucate” patronate de Fauci. Care, totuși, se numără printre cele mai influente 100 personalități din lume (2020), a consiliat unul după altul șase președinți americani și, ajuns la 81 de ani, încă ezită: să se pensioneze sau nu? Statutul său de adevărat erou, cândva de necontestat, l-a șubrezit epidemia de Covid, în teritoriul căreia sunt suspectate implicări financiare dubioase pe itinerariul cercetare-virus-medicație-pacient – adevărat, greu de dovedit. I s-a găsit însă alt călcâi al lui Ahile, astfel rezumat de Robert Kennedy Jr.: „Fauci, Gates și cohortele lor (n.m.: susținerea din partea sectorului farmaceutic a fost și este totală!) își folosesc controlul asupra instituțiilor media, atât cu înclinație conservatoare, cât și liberale, reviste științifice, agenții guvernamentale și cvasiguvernamentale cheie, agenții globale de informații, oameni de știință și medici influenți, pentru a inunda publicul cu propaganda înfricoșătoare despre virulența și patogeneza Covid-19 (…) și pentru a cenzura fără milă disidența (…) Ne-a fost în mod constant spălat creierul de către mass-media pentru a crede că dr. Anthony Fauci este un erou.” Dimpotrivă, „ar putea fi considerat cel mai mare criminal de război din istorie.”

Procurorii atâta așteptau: cei din Missouri și Louisiana au anunțat că „mâine îl vom destitui pe dr. Antony Fauci în procesul nostru împotriva administrației Biden pentru o presupusă colaborare cu companiile de mass-media spre a cenzura libertatea de exprimare.” Altfel spus, în pandemie s-a dat cale liberă și s-au stimulat avertizările și prognozele catastrofice, fiind programatic amuțită presa care încerca să pună la îndoială eficiența vaccinării – gen de delict considerat în SUA major, întrucât încalcă brutal Constituția încă de la primul amendament. Senatorul de Wyoming, Bouchard, este cât se poate de tranșant: „după urmărirea penală, pe Fauci s-ar cuveni să-l aștepte scaunul electric, spânzurătoarea sau injecția letală” (!)

Nu știu dacă-i prudent să vorbim despre Covid ca o amintire, câtă vreme cele ce se întâmplă acum în China sunt de-a dreptul îngrozitoare. Nici să-l tratăm ca o isterie generalizată, indusă malefic și dirijată doar către rotunjirea unor puhave conturi personale. De unde se vede cât de puține știm și acum, aproape (sper!) de spartul târgului, despre misteriosul Covid!