Școala de vară „Juniors of CNME”, la Colegiul „Mihai Eminescu”

Ediția a VI-a

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava și-a deschis porțile pentru noua generație cu o săptămână înainte de începerea oficială a noului an școlar. Astfel, în ultima săptămână de vacanță, 29 august - 2 septembrie, a avut loc cea de-a VI-a ediție a „Juniors of CNME”, realizată cu implicarea directoarelor colegiului, prof. Anca Tronciu și prof. Gabriela Cazac, alături de coordonatorul de programe și proiecte educative, prof. Maria Ciobîcă.

Boboceii au luat parte la activitățile propuse atât de colegii lor mai mari (20 de voluntari, coordonați de Ioan Vodă, Clara Avram și Mara Florescu), cât și de cadrele didactice care le vor fi aproape în următorii patru ani: Cezara Iacob, Anca Husariu, Oana Strejac, Marcela Hopulele, Eugen Pintea, Carolina Vieriu, Loredana Oltean, Ana-Maria Timoficiuc, Elena Hurmuz, Tinela Nastasi, Irina Melisch, Gabriela Anuței, Ionuţ Moldovan, Alexandra Tofan, Ana-Maria Divisevici, Cristina Maxim, Carmen Șindilar, Ionuț Hîrceag.

Școala de vară e locul în care boboceii noștri prind aripi. E locul în care vor fi curioși, nerăbdători, creativi, mici exploratori și mai aproape. Mai aproape de noi, de școala lor, de visurile lor! Aici zilele ies din timp, dar intră în istorie, căci au început să-și scrie propriile vieți în culorile speranței.

În cea de-a doua zi, pentru a cunoaște mai bine școala, pentru a se familiariza cu cele mai ascunse locuri ale liceului în care își vor petrecere următorii patru ani, boboceii au fost împărțiți pe culori: verde, roz, portocaliu, galben, mov, albastru, pentru a găsi piesele unui puzzle. Așa a luat naștere Treasure Hunt.

Pentru a-și menține culorile, în cea de-a treia zi, boboceii au luat parte la un picnic pe culori într-un spațiu verde. Ce a ieșit? Un curcubeu în care culorile principale au fost date de noua generație a liceului.

Diversele activități i-au provocat pe cei mici să lege noi prietenii și să lucreze în echipă. Mai mult, bobocii i-au avut alături pe voluntarii de la „Salvați Copiii” care au derulat ateliere cu privire la traficul de persoane și tehnici de prim ajutor.

Activități variate

Emoția cunoașterii traversează toate etapele adolescenței. Dacă în prima zi a Școlii de vară bobocii au explorat locul unde își vor petrece următorii patru ani, ziua a patra a fost marcată de întâlnirea cu viitorii dascăli. Ce au învățat?Că părțile corpului pot fi instrumente! Au învățat că palmele, pieptul, dar și picioarele pot genera sunete, la fel ca hârtia de copt. Nu v-ați fi așteptat, nu?

Activitatea GeoGuessle-a oferit prilejul să își testeze cunoștințele despre Continentele Lumii. Apoi, pentru a afla formula apei, a oțetului, au avut parte de un Atelier de chimie, iar densitatea acestora a fost măsurată în laboratorul de fizică. Laboratorul de informatică le-a dezvăluit secretul paginilor web, iar prin intermediul formulelor matematice boboceii au învățat că își pot cripta mesajele singuri. De asemenea, știind cât de importantă este comunicarea, bobocii au învățat câteva tehnici ce țin de limbajul semnelor.

Experiența inedită a fost Atelierul-Cool Japance i-a inițiat pe elevi în tainele Kanji, sistemul de scriere grafică al limbii japoneze, urmat de Atelierele de limbă engleză care au reușit să le exteriorizeze trăirile. Astfel, toate cele învățate au fost puse corect în pagină la Atelierul „Și gramatica apare la STORY”.

Pentru a încheia ultima săptămână de vacanță într-un stil caracteristic Colegiului „Mihai Eminescu”, bobocii au prezentat coregrafia învățată și celor din exterior, în cursul zilei de vineri, pe esplanada Casei de Cultură.

Mihaela Sofron