Măsură

Andrei Sârbu, individul căruia sâmbătă seară i-a fost incendiat microbuzul cu care lovise, cu doar câteva ore mai devreme, alte două autovehicule, pe o stradă din Vatra Dornei, a fost arestat preventiv. Un magistrat de drepturi și libertăți de la Judecătoria Vatra Dornei a admis propunerea de arestare preventivă și a emis un mandat pentru o perioadă de 30 de zile. Andrei Sârbu este acuzat de comiterea mai multor infracțiuni, respectiv conducere fără permis, conducere sub influența băuturilor alcoolice și refuz recoltare probe biologice de sânge. Individul în vârstă de 37 de ani este un vechi client al polițiștilor dorneni și mai are la activ și alte condamnări, una din ele de 10 luni și 20 de zile pentru fapte similare la regimul circulației. Totul a plecat de la o tamponare provocată de Andrei Sârbu, care a lovit două mașini parcate regulamentar. Unul dintre cei doi șoferi păgubiți a coborât din apartament și a început să discute cu șoferul care a provocat tamponarea, dar fără să ajungă la o înțelegere cu acesta, motiv pentru care s-au și lovit reciproc. Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că șoferul care a provocat tamponarea, Andrei Sârbu, un bărbat în vârstă de 37 de ani, mirosea puternic a alcool. Din acest motiv, au vrut să-l testeze, dar Andrei Sârbu a refuzat să sufle în etilotest, iar mai apoi a refuzat să-i fie prelevate probe de sânge. Verificările în baza de date au adus o nouă surpriză: bărbatul nu avea permis de conducere. Andrei Sârbu a fost reținut 24 de ore, iar duminică a primit mandat de arestare. Trei ore mai târziu, polițiștii au fost chemați din nou. Autoutilitara care a lovit cele două mașini parcate și care a rămas la locul incidentului a fost incendiată. Autorul este Andrei Bodea, un tânăr de 23 de ani, tot din Vatra Dornei. Acesta este prieten cu șoferul mașinii tamponate și după ce a auzit povestea a dorit să-l răzbune. Culmea e că pentru a ajunge la autoutilitară, tânărul de 23 de ani s-a urcat la volanul unei mașini deși era băut și nu avea permis de conducere. A fost ”premiat” cu 24 de ore de arest și este cercetat pentru comiterea a patru infracțiuni: distrugere prin incendiere, conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și refuz recoltare probe biologice de sânge.