Fălticeni

Aproape 8000 de preșcolari și elevi din Fălticeni și din localitățile învecinate și care au optat să învețe în acest oraș au început cursurile în instituțiile de învățământ din urbea de pe Șomuz. Prima zi de școală a fost trăită cu emoție de boboci, fie că a fost vorba de grădinițe, școli sau licee, dar și de restul elevilor care s-au reîntors în bănci într-un sistem în care sunt supuși unor noi teste. Nu vor mai fi scenarii „semafor” ca în pandemie și care permiteau sau nu prezența fizică la școală, va fi un an școlar cu modificări câte nu au fost în ultimii 10 ani: școala a început mai devreme cu aproape două săptămâni, într-o altă structură, pe module, cu o singură medie pe an, fără medii din clasele V-VIII la admiterea la liceu, fără exmatriculări, transferuri care se fac după alte reguli etc.

În funcție de unitatea de învățământ, festivitățile de deschidere au început de la ora 8.30 cu participarea primarului Cătălin Coman, a viceprimarului Constantin Bulaicon, a administratorului public Alexandru Rădulescu, a directorului Direcției Utilități Publice Cătălin Costea, a consilierilor locali, a inspectorilor din cadrul Inspectoratului Școlar Suceava, a agenților de la Poliția Municipală Fălticeni și a jandarmilor de la Detașamentul de Jandarmi Fălticeni etc.

Binecuvântare din partea preoților la început de an școlar

După intonarea imnului național al României și discursurile de bun venit ale directorilor, în fiecare unitate de învățământ preoții au oficiat slujbe de binecuvântare pentru elevi și profesori.

„Cu dragoste părintească, binecuvântăm pe toți elevii, părinții, învățătorii și profesorii la începutul anului școlar 2022-2023. Ne-am rugat și ieri, la rugăciunea pentru toți școlarii de după Sfânta Liturghie, ne rugăm și astăzi în cadrul acestui careu, să se sădească în inimile copiilor începutul înțelepciunii, frica de Dumnezeu, să se izgonească din inimile lor demonii cei întunecați, să li se lumineze mintea și să țină minte învățăturile cele bune și folositoare”, ne-a spus preotul Dan Panțiru, cel care a oficiat serviciul religios la Școala „Ioan Ciurea”.

„Ziua de astăzi este una deosebită pentru că începe un nou an școlar, un an pe care îl dorim în primul rând cu sănătate. Sănătate sufletească, sănătate trupească și a minții noastre. Să dea bunul Dumnezeu ca în anul școlar în care pășiți astăzi să vă ocrotească Cel Atotputernic, să vă fie alături și să îl chemați, așa cum ați auzit și în rugăciunea rostită astăzi, în inimile voastre”, a fost mesajul preotului Neculai Apostol către elevii Colegiului „Nicu Gane”.

Educația are prioritate pentru administrația fălticeneană

În ceea privește condițiile din unitățile de învățământ din Fălticeni, acestea sunt foarte bune, fiind apreciate și de delegații din străinătate care au vizitat orașul. Pe durata verii s-au desfășurat lucrări de renovare și modernizare la majoritatea unităților de învățământ din municipiu, s-au completat dotările didactice. În curând vor începe lucrări de modernizare și eficientizare termică la clădirea Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”, construcția unei săli de sport la Școala „Ion Irimescu” , iar în anul școlar viitor va fi dată în folosință cantina de la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, al doilea obiectiv de acest fel, prima cantină la o școală, construită după 1989, fiind cea aȘcolii „Ion Irimescu”.

Cel mai nou obiectiv al infrastructurii din învățământul local a fost inaugurat pe 5 septembrie. Este vorba de corpul B al Școlii Gimnaziale „Ion Irimescu”, în care vor învăța elevii din cele patru clase pregătitoare Step by Step. După slujba de sfințire, copiii au pășit cu emoția primei întâlniri cu doamnele educatoare, în corpul de clădire realizat prin reproiectarea și reamenajarea fostului spital de copii, în săli de clasă primitoare, cu mobilier nou și dotări de top.

„Vreau să vă asigur că administrația locală împreună cu conducerile școlilor, colectivele profesorale, vom face toate eforturile pentru ca elevii, de la cei mai mici la cei mai mari, să aibă cele mai bune condiții pentru a învăța.

Am văzut elevi dornici să înceapă școala, chiar dacă a fost o vacanță mai scurtă. Sunt convins că vor învăța tot ce le trebuie pentru viață pentru că au condiții foarte bune. Școlile din Fălticeni se ridică de la an la an și acesta este un lucru îmbucurător, care pe mine, ca profesor, ca primar, mă face mândru, deoarece calitatea învățământului crește. Asta se datorează conducerilor școlilor, colegilor mei profesori, care au muncit foarte mult în această perioadă de pregătire a începutului de an școlar pentru a putea oferi condiții excelente pentru studiu. În această vară ne-au vizitat două grupuri de profesori din Lituania și din Polonia, care au rămas impresionați de condițiile de din unitățile de învățământ din Fălticeni. În curând vom încheia parteneriate cu școli din aceste țări astfel încât copii noștri să meargă să vadă cum studiază copii lor și invers.

Vă urez al început de an școlar mult succes în activitate, colegilor mei profesori și învățători multă răbdare cu copiii, multă răbdare pentru a rezolva probleme inerente care vor apărea și sunt convins că la sfârșit de an școlar ne vom bucura împreună pentru rezultatele pe care le veți avea în activitatea școlară și extrașcolară”, a fost mesajul primarului Cătălin Coman către elevi, profesori și părinți.

„Nicu Gane”, unul din cele mai valoroase colegii din județul Suceava

La Colegiul „Nicu Gane”, primarul Cătălin Coman a fost emoționat pentru că a pășit în calitate de fost profesor, de fost elev și de părinte, în această unitate de învățământ studiind cele două fice ale sale.

„Vin cu drag și cu mari emoții aici, în curtea interioară a corpului A a Colegiului Național <Nicu Gane>, pentru că mă leagă foarte multe amintiri frumoase de acest liceu atât ca elev, cât și ca profesor. Este o mare onoare pentru mine să fiu prezent aici în fiecare an.

Dragi elevi, vreau să vă spun că sunteți privilegiați că astăzi debutați în noul an școlar la unul dintre cele mai valoroase colegii din județul Suceava și din România, beneficiați de serviciile unui colectiv profesoral extrem de bine pregătit și sfatul meu este să valorificați aceste oportunități pentru că veți reuși astfel să vă dezvoltați atât cariera viitoare profesională, cât și viața personală.

Este un colegiu care vă poate oferi multe și sunt convins că rezonați la tot ceea ce înseamnă aceste oportunități. Vreau să vă asigur de întreg sprijinul meu, al administrației publice locale, pentru continua dezvoltare a bazei materiale și sunt convins că aceste lucruri se vor reflecta în rezultatele care se vor obține.

Să dea Dumnezeu să ne vedem la sfârșitul acestui an cu rezultate foarte bune în activitatea școlară și extrașcolară și așa cum vă cunosc, așa cum știu Colegiul <Nicu Gane>, așa va fi”, a menționat primarul Cătălin Coman.

Un an al schimbărilor în învățământ

După doi ani de restricții, în contextul pandemiei de coronavirus, părinții au avut acces din nou la festivități, în clasele primare elevii au fost așteptați cu cărțile pe bănci, în timp ce bobocii de la clasele pregătitoare au pășit din nou spre clase pe sub podul de flori realizat cu ajutorul colegilor mai mari.

Alături de elevi, profesori și părinți au fost și reprezentanții Inspectoratului Școlar Suceava.

„Este prima zi de școală, este o zi cu multe emoții pentru elevii care se reîntorc la școală, emoții pentru elevii care vin pentru prima dată la școală, emoții pentru părinții care își aduc copii la școală și nu în ultimul rând emoții pentru profesorii care v-au așteptat cu mult drag și care au pregătit fiecare sală de clasă cu tot cea ce este necesar din punct de vedere material, dar mai ales au umplut sala de clasă cu dragostea cu care vă așteaptă. Este un an al schimbărilor în învățământ, este un an în care cu toții așteptăm ca aceste schimbări să aducă binele în școala românească.

Așa cum spunea ilustrul Spiru Haret, școala de astăzi este așa cum va fi societatea mâine. Așadar, dragi elevi, societatea este în puterile și în mâinile voastre. Din acest motiv voi sunteți cei care ar trebui și trebuie să depuneți toate eforturile în acest an școlar și în anii care urmează pentru buna dezvoltare a voastră personală, pentru buna dezvoltare profesională, pentru cunoștințele pe care voi le veți primi și cu care veți intra in viață”, a spus inspector de specialitate Olguța Popa.

Inspectorul Olguța Popa a transmis și mesajul Inspectoratului Școlar.