Demersuri

La sfârşitul lunii august, Consiliul Local al municipiului Fălticeni a aprobat inițierea demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) al Municipiului Fălticeni și a Regulamentului local de urbanism aferent. Primarul Cătălin Coman a făcut cunoscut că deja specialiştii Primăriei au început lucrul pentru etapele pregătitoare privind începerea lucrărilor de actualizare a PUG-ului, că urmează multe dezbateri publice în care va fi luată în discuţie introducerea de noi terenuri în intravilanul municipiului pe care se doreşte construcţia de locuinţe sau vor avea destinaţie industrială. Va fi o lucrare amplă, care va oferi şanse reale ca urbea de pe Şomuz să se dezvolte urbanistic, cu drumuri normale, spaţii verzi şi construcţii care se vor încadra în arhitectura zonei.

„Avem un Plan Urbanistic General al orașului foarte vechi, din anul 2000, care a fost prelungit de Consiliul Local în anul 2010. De trei ani de zile avem corespondență cu Ministerul Dezvoltării pentru a obţine finanțare guvernamentală sau europeană pentru un nou PUG, valoarea cu tot cu avize depășind 2 milioane de lei, o sumă consistentă pe care greu reușim să o găsim în bugetul local. S-a mai încercat realizarea unui PUG în anul 2009, firma contractată şi-a respectat doar pe jumătate obligațiile, în sensul că a realizat Planul Urbanistic General, dar nu a reuşit să obţină toate avizele. Prin urmare finalitatea a fost zero. Noi tot am sperat că vom primi bani pentru realizarea PUG-ului, nu s-a întâmplat acest lucru şi am luat decizia, pentru că situația juridică ne presează şi suntem un municipiu în plină dezvoltare, să avem un PUG conform realității din teren finanțat din bugetul local. Am eșalonat realizarea PUG-ului pe trei ani, 2022, 2023 și 2024, un termen care pare lung, dar este realist”, ne-a spus primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Aprobarea de către Consiliul Local a inițierii demersurilor pentru realizarea PUG -ului și a Regulamentului local de urbanism aferent permite demararea licitației, suma alocată pentru anul acesta fiind de 140.000 de lei.

Realizarea PUG-ului se face cu consultarea cetăţenilor municipiului

La întocmirea noului Plan Urbanistic General se vor analiza toate solicitările de introducere în intravilan a unor terenuri din extravilan, se vor delimita zonele în care se întind aşezările umane, astfel încât infrastructura să fie folosită eficient şi să asigure un minim grad de calitate a vieţii, se vor verifica solicitările de schimbare a încadrării funcţionale pentru unele terenuri şi alte sugestii şi propuneri ale cetăţenilor.

„Realizarea acestui PUG va trebui să treacă prin foarte multe etape, o parte din ele presupun consultarea publicului, va trebui să luăm decizii, unele dintre ele supărătoare, pentru că vor fi zone unde vom interzice construcția anumitor imobile cu un regim de înălțime mare, vom impune anumite norme de urbanism. Dacă cineva va dori să construiască un bloc vom impune prin PUG minim 2 locuri de parcare pentru fiecare apartament. Acest PUG va fi realizat de o firmă de specialitate care ne va întreba, ne va consulta, va veni cu anumite propuneri pe care le vom discuta, vom avea și noi propuneri. La realizarea PUG-ului trebuie să gândim pentru viitor, pentru că va fi un instrument de lucru al Direcției de Urbanism pentru mulți ani”, a precizat primarul Gheorghe Cătălin Coman.

Urbanism, reţele şi avize

Documentația care trebuie realizată în cadrul PUG-ului este foarte laborioasă şi obţinerea avizelor este foarte grea. Conform primarului Cătălin Coman, trebuie obţinute avize de la toate instituțiile statului care au competențe în amenajarea teritoriului şi cele care asigură utilităţi, Transgaz, Del Gaz, Transelectrica pentru magistralele de gaze şi electricitate, de la operatorii de telefonie, de la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Drumuri Județene, Ministerul Mediului, Direcția de Cultură, Inspectoratul de Poliţie pentru partea de trafic etc.

”Multe localităţi nu au PUG-uri din două motive: lipsa specialiștilor care să le realizeze şi lipsa disponibilităților financiare. Şi pentru noi este greu să găsim 20 de miliarde de lei, plus ce presupune cheltuieli colaterale, pentru că documentația aceasta va trebui susținută la diferite instituții ale statului, la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, la companiile care deţin conductele mari de gaze naturale, cele care dețin rețelele de înaltă şi medie tensiune etc.. Avizele pot fi condiționate de efectuarea anumitor lucrări de mutare a unor rețele, a unor stâlpi, operațiuni foarte costisitoare, fiind vorba de magistrale şi pe care le facem pe banii noștri. PUG-ul din anul 2009 tot la aceste aspecte s-a împotmolit. Firma a muncit, jumătate din bani i-a meritat, dar nu a obținut avizele şi nu a găsit soluţii la problemele de mediu cu iazurile care sunt SIT Natura 2000, fiind zone protejate. Eu sper din tot sufletul că se va termina totul în 2024, sunt optimist”, a menţionat primarul Cătălin Coman.

Costică Arteni, cartierul în care locatarii au devenit proprietari pe stradă

Conform primarului Cătălin Coman, sunt foarte multe probleme cadastrale care trebuie rezolvate în perioada următoare. În urma procesului de inventariere gratuită a terenurilor la nivelul municipiului Fălticeni au ieşit 64 de hectare plus, în condițiile în care „avem peste 60 de hectare în minus după tot felul de hotărâri judecătorești” după cum a spus Cătălin Coman.

„Sunt multe litigii care nu știu când și cum se vor rezolva. Față de PUG-ul din 2000, toate PUZ-urile care au fost aprobate de Consiliul Local, cel puțin 50, vor trebuie preluate în PUG-ul nou. În cartierul Costică Arteni avem cele mai mari probleme. A fost aprobat un PUZ cu străzi transversale, intersectate la 90 de grade. Între timp unii proprietari, din neglijența notarului sau din alte motive, și-au vândut terenurile cu câte o bucată de drum pe care o aveau în cotă indiviză. După ce a devenit proprietar, omul a pus gardul pe mijlocul drumului, pe limita de proprietate. Teoretic figurează drum, practic avem o potecă. Va trebui să reglementam, vor fi supărări, drumul figurează doar pe hârtie, în realitate acolo este un foișor, o grădină de zarzavat, un garaj, e ograda omului. Când o să îi spui că pe acolo trebuie să treacă drumul, nu o să fie bucuros. Drumurile din acest cartier erau de 7 metri, acum nu mai au nici 3. Era un drum transversal care nici nu mai există. Unii au înțeles, alții nu înțeleg că nu pot fi proprietari pe un drum. Toți erau proprietari în cotă indiviză, nu aveau voie să îngrădească drumurile. Greșeala a fost că primii proprietari ai terenurilor nu au donat suprafețele de teren amenajate ca drumuri și căi de acces la Primărie pentru a fi introduse în domeniul public. Au fost vândute bucăți de terenuri cu tot cu drum, oamenii s-au văzut proprietari și acum spun că e al lor. Vor trebui să cedeze terenul pentru a amenaja drumul, dacă nu se va ajunge la judecată și asta înseamnă timp, înseamnă întârzieri”, consideră primarul Cătălin Coman.

Terenul pe care se află căile de acces va fi la primărie

Autorităţile locale din urbea de pe Şomuz consideră că noul PUG este o strategie spaţială de dezvoltare a oraşului, corelată cu strategia de dezvoltare economică, reglementând spaţiul urban şi uşurând mult activitatea de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construcţie şi dezvoltarea infrastructurii urbane.

Conform viitorului Regulament de urbanism, un dezvoltator imobiliar va avea obligaţia să facă drumul şi să trasează reţelele de utilități, să intabuleze terenul pe care se află acestea și să îl predea la primărie și abia după aceea va putea parcela, vinde sau construi.

„Prin regulamentul de urbanism vom impune celor care vor să facă PUZ să doneze suprafața de teren pe care vor fi căile de acces și utilitățile Primăriei. Deocamdată Regulamentul de urbanism, realizat la nivelul anului 2000, nu prevedea așa ceva.

Sunt foarte multe insule de teren în extravilan pe care sunt construcţii. Cu noul PUG vom modifica și limita intravilanului în zonele periferice. Nu vom schimba destinația, va fi în continuare teren agricol, dar în intravilan și dacă proprietarul va dori să ridice o construcție nu va mai fi nevoit să facă PUZ și restul documentelor necesare”, ne-a declarat primarul Cătălin Coman.