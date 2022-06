Legături diplomatice

Municipiul Suceava va organiza un eveniment muzical dedicat culturii române în Capitala Belgiei. Decizia a fost luată în urma discuțiilor avute de primarul Sucevei, Ion Lungu, cu reprezentanți ai diplomației României în Regatul Belgiei, dar și cu conducerea administrației din Schaerbeek, localitate care face parte din Regiunea Capitalei Bruxelles.

Astfel, conform intenției anunțate înainte de a merge să reprezinte orașul la lansarea proiectului „100 de orașe europene inteligente și neutre climatic până în 2030”, primarul Sucevei s-a întâlnit la Bruxelles cu ambasadoarea României în Regatul Belgiei, Excelența Sa Andreea Păstârnac, dar și cu adjunctul Ambasadei, Doru Hrișcă, care este bucovinean.

„Am avut o întâlnire la Primăria Schaerbeek din Capitala Belgiei cu doamna primar Cecile Jodogone și cu viceprimarul Quentin van den Hove.

Cu acest oraș municipiul Suceava are aprobat în Consiliul local un Acord de Parteneriat, aici lucrând foarte mulți suceveni, iar din Consiliul Local din Schaerbeek fac parte trei români. Tranziția verde, energia regenerabilă și orașul inteligent au fost temele abordate în cadrul discuțiilor.

Am convenit să dezvoltăm colaborarea și în domeniul fondurilor europene, fiind felicitați de către reprezentanții Ambasadei și ai Primăriei Schaerbeek pentru selectarea noastră în 100 de orașe europene. Vom continua schimbul de experiență între cele două orașe în domeniul educației, cultural, administrativ, al afacerilor și în domeniul sportiv. Am convenit organizarea unui concert dedicat culturii române în luna decembrie 2022”, a declarat primarul Ion Lungu, în urma discuțiilor.

Edilul sucevean i-a oferit cadou primarului din Schaerbeek un frumos ou de struț, încondeiat, din Bucovina.