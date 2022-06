Suntem o școală de șoferi cu tradiție în domeniul pregătirii cursanților pentru obținerea permisului de conducere și a atestatelor profesionale pentru șoferi profesioniști, încă din 1998. De atunci ne-am extins domeniul de activitate în Suceava, Iași și Botoșani.

Ce ne recomandă?!

Cei peste 40.000 de cursanți, profesionalismul și competențalectorilor, a profesorilor și a instructorilor noștri, dar mai ales rata de promovare ridicată a examenelor de către cursanții noștri.

Suntem singura școală de șoferi din regiunea Moldovei, respectiv Suceava, Iași și Botoșani,care dispune de autovehicule având cutie de viteză manuală, automată, autovehicule electrice, tractoare.

De asemenea, suntem singuraunitate de învățământ din aceste trei orașe, care, pe lângă pregătirea cursanților în vederea obținerii permisului de conducere (categoriile AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D, DE, TR) oferă și servicii de atestare profesională. Astfel, vă pregătim în vederea obținerii atestatelor pentru transport marfă, persoane, agabaritic, taxi, manager transport, a atestatelor pentru transport vehicule avariate, atestate persoană desemnată, ADR, profesor de legislație rutieră, instructor auto, conducători auto închiriere (Uber/Bolt).

SIGUR LA VOLAN este formată dintr-o echipă tânără și profesionistă de instructori/ instructoare, cu o vastă experiență în domeniu, calmi și răbdători, oferind astfel un mediu plăcut și interactiv de învățare.

Cursanții noștri au posibilitatea de a-și alege marca și modelul autovehiculului sau instructorul preferat, cât și programul orelor de conducere.

Cursurile de legislație rutieră se susțin fizic la sediul școlii,cât și online.

Programarea examenului teoretic și a celui practic se facedirect la sediul școlii, la data aleasă de cursant.

Având sediul în Suceava, Iași și Botoșani, oferim posibilitatea studenților și rezidenților să facă școala de șoferi în Suceava,iar examenele să le susțină la locul de domiciliu (după preferință), prin intermediul SIGUR LA VOLAN și la volanul aceluiași model de autovehicul.

Oferim și bonus pentru înscrierea colectivă, fidelitatea clientului (recomandare către alte persoane, adăugare categorii sau înscrierea la mai multe categorii).

Cetățenii ucraineni și moldoveni pot dispune de serviciile noastre dacă dețin cetățenie sau permis de ședere pe teritoriul României. Oferimposibilitatea de școlarizare în limba engleză și manuale în limba engleză.

Suntem focusați pe eficiență, astfel că, prin activitatea profesională desfășurată reușim să pregătim cursanții înscriși foarte bine, încât aceștia să fie în măsură să promoveze examinarea teoretică și traseul din prima și în cel mai scurt timp.

Ne găsiți în Suceava, Iași și Botoșani.

0740034212

www.scoaladesoferisv.ro