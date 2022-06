Ăsta e avantajul în Liga Națiunilor, grupele sunt tot o apă și-un pământ. La noi, la nivelul B, oricine poate bate pe oricine, doar că avantajul terenului e sfânt. Sper să nu se fi schimbat ceva aseară. Dacă se va fi păstrat tendința și am învins Muntenegru, cu 50% din punctele puse în joc am putea fi lideri! Sau măcar prin preajmă. Deocamdată, în ceea ce ne privește, singurul reper pentru meciurile de acasă este victoria cu Finlanda. Sigur că putea să iasă rău, așa e mereu când nu poți să majorezi, însă adevărul e că marile ocazii au fost ale noastre, în frunte cu penalty-ul ratat de Pușcaș, plus cele două bare. În contrapartidă, la parada aia a lui Niță ne-ar fi salvat oricum arbitrajul electronic, căci fusese ofsaid la lansarea jucătorului care a centrat. Oricum, supărătoare rata de conversie a ocaziilor, se conturează deja o problemă și cu penalty-urile. A fost al doilea la rând ratat de Pușcaș, poate e cazul să se schimbe executantul. De jucat, suntem aproape obligați să jucăm cu el, căci este cel mai bine cotat atacant central dintre jucătorii români, ceea ce mi se pare emblematic pentru starea actuală a fotbalului nostru. Iar ceilalți aflați în spatele său nu sunt suficient de buni pentru a fi selecționați. Pe podium încă se află Florin Andone, care nu a mai făcut ceva relevant în fotbal de câțiva ani. Nu că Pușcaș ar avea cu ce să se mândrească... Știți câte goluri are în carieră (a împlinit deja 26 de ani!) la nivel de primă divizie? Unul singur! Se întâmpla în 2017, pe când juca în Serie A la Benevento, o reluare cu latul pe respingerea portarului. Practic, dacă nu adoptăm o tactică fără vârf sau nu facem o improvizație cu Ivan sau Tănase, noi ne afișăm în fotbalul mare cu un atacant central de divizia B. Hai, în Liga Națiunilor merge, că suntem în divizia secundă a acestei competiții, dar în preliminariile clasice chiar avem o problemă. Trebuie spus că într-o vreme, când făcea pasul de la tineret la naționala mare, Pușcaș chiar avea potențial, nu degeaba l-a avut Inter sub contract. La națională are 8 goluri, onorabil, dar 3 sunt cu Malta, 2 cu Faroe, câte 1 cu Lituania, Irlanda de Nord și Belarus. Măcar să se fi adăugat unul și cu Muntenegru, să trăim clipa!