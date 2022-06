Dacă grecii o aveau pe Afrodita, iar egiptenii pe Isis, vikingii o considerau pe Freya zeița iubirii. Ea este cea mai importantă zeiță din mitologia nordică și era soția zeului Odin, cunoscută uneori și sub numele de Frigg.

Această figură supranaturală era venerată în mitologia nordică până spre secolul al XIX-lea, când, odată cu popularizarea creștinismului și în această zonă, a fost înlocuită cu Fecioara Maria.

În cele mai multe personificări, Freya este redată ca o blondă frumoasă ce avea o pasiune foarte mare pentru poeziile de dragoste. Era considerată zeița fertilității și făcea parte din familia zeilor nordici Vanir.

Fiind cea mai populară zeiță din mitologia nordică, Freya este prezentă și în zilele noastre prin intermediul unor filme și jocuri. Este unul din personajele din revistele de benzi desenate Thor (Marvel Comics) apărute în trecut. De altfel, acest personaj a apărut prima dată într-o revistă de benzi desenate în anul 1993. În plus, despre Freya există și jocuri de pacanele. Cel mai nou este Tales of Asgard - Freya's Wedding, o producție lansată de compania Play'N Go. Acest joc are o grafică de excepție și te introduce în atmosfera unei nunți din era vikingilor, în care printre simboluri se află, pe lângă Freya și Thor, bucate mari de carne și halbe de bere.

Cu cine e înrudită Freya

Freya s-a născut din relația zeului Njord cu giganta Skadi, aceasta din urmă fiind întruchiparea iernii. În schimb, Njord este zeul mării, al vânturilor, pescuitului, dar și protector al călătoriilor pe mare. În unele versiuni, mama Freyei este Nerthus, zeița păcii și a bunăstării și sora lui Njord.

Totodată, Freya are și un frate geamăn ce poartă denumirea Freyr. Acesta este considerat zeul bogăției, al virilității, prosperității și al vremii bune.

Conform mitologiei germane, Freya se căsătorește cu Odr, zeul pasional, misterios și furios. Relația lor este tumultoasă întrucât acesta este plecat mai mereu în călătorii lungi, iar Freya varsă lacrimi de aur de dorul său. Odr este ulterior identificat în mitologia vikinga ca fiind Odin. Cei doi au avut două fiice, Hnoss și Gersemi, adică în traducere liberă comori.

În traducere, numele Freyei înseamnă dragoste, astfel că ea avea printre atributele cele mai cunoscute iubirea, fertilitatea și frumusețea. În plus, este și patroana recoltelor și a nașterilor, considerată un simbol al senzualității. De altfel, relația cu Loki nu a fost bună tocmai din acest motiv, deoarece a acuzat-o că a avut relații cu toți zeii și elfii, inclusiv cu fratele său geamăn, Freyr.

Totodată, conform mitologiei nordice, Freya era și o practicantă a unei forme de magie șamanice denumită seidr. Avea și capacitatea de a prezice anumite evenimente. Se crede că ea a prezis distrugerea zeilor Ragnarok.

Conducea tărâmul Folkvang și a ales războinicii care urmau să moară în lupte. Cunoștințele sale erau vaste, considerate fără egal în lumea zeilor. În plus, reușea să controleze prosperitatea, sănătatea și dorințele celorlalți. Ea avea o înțelepciune ieșită din comun și era numită "Regină" de vikingi.

În istorie, dar si in cele mai recente filme tematice, diverse obiecte îi sunt atribuite reginei vikingilor, precum o pelerină de pene ce se putea transforma într-un șoim, o șaretă de aur trasă de două pisici albastre, dar și un mistreț de luptă numit Hildesvini. Deținea un palat uriaș pe nume Folkvang, iar ziua de Vineri era dedicată în cinstea ei.

Fiind un personaj atât de cunoscut din mitologia nordică, Freya a rămas importantă în cultura acestor țări. Drept dovadă, numele Freya este unul dintre cele mai populare din Suedia și Danemarca. În plus, ea apare și în imnul Danemarcei, dar are și un rol cultural, fiind prezentă în opera lui Richard Wagner.