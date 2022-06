Performanță

Participarea unor reprezentanți ai școlii sucevene de inventică, dezvoltată în cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, la un prestigios concurs internațional de inventică și creativitate desfășurat în cursul zilelor trecute în Polonia, a fost încununată de un mare succes. Echipele sucevene au primit două medalii de aur și una de argint pentru lucrările ingenioase și performante cu care au impresionat juriul.

Astfel, în perioada 8-10 iunie, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat la cea de-a III-a ediție a”International Innovation & Invention Show E-NNOVATE”, eveniment internațional dedicat inventicii și creativității, care s-a desfășurat în orașul Bydgoszcz, Polonia. Evenimentul ”E-NNOVATE 2022” a fost organizat în parteneriat cu Universitatea de Științe și Tehnologie din Bydgoszcz, IBS Global Polonia, Ministerul Dezvoltării Economice și Economiei din Polonia, Asociația Inventatorilor din India, Consiliul Național de Cercetare al Thailandei, ”The Patent” – Revista Internațională a Invențiilor, Asociația de Invenție și Inovare din Macao, Asociația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIIPA), Forumul Inventatorilor din România (FIR), Academia de Științe pentru Juniori a Ucrainei, sub egida UNESCO, Asociația Tinerilor Cercetători din Indonezia, Asociația Internațională a Inovării din Toronto (TSIAS), Uniunea Academicienilor Arabi, Inventatori Iranieni de Top, Asociația Inventatorilor din Turcia – TUMMIAD, Asociația Culturală EUTERPE din Italia și Consiliul pentru Pace, Toleranță, Inovare și Știință din Lisabona.

Printre țările participante la ediția de anul acesta s-au numărat Croația, India, Thailanda, Ucraina, Indonezia, Canada, Iran, Regatul Unit, Turcia, Italia, Portugalia, China, Vietnam și Statele Unite ale Americii. În cadrul concursului România a fost reprezentată de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, care a participat cu 3 invenții aparținând unor doctoranzi și cadre didactice de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Echipele USV au reușit performanța de a obține două medalii de aur și o medalie de argint. Astfel, o medalie de aur a fost obținută pentruinvenția ”Extension device for the diagnosis of conductive charging systems”, avându-i autori pe Ciprian Bejenar, Marian Bejenar, Mihai Dimian, Laurențiu-Dan Milici, Mariana-Rodica Milici, Ciprian Afanasov, Constantin Ungureanuși Mihaela Pavăl. Tot medalie de aur a primit lucrarea de inventică ”Motion control system”, avându-i autori pe Toader Eusebiu, Mariana Rodica Milici, Mihaela Pavăl, Ilie Nițan, Ciprian Bejenar, Ungureanu Constantin, Elena Daniela Lupu. Medalia de argint a revenit invenției”Electrical network fault signalling device”, autori ai lucrării fiind Ovidiu Magdin Ţanţa, Mihaela Pavăl, Laurențiu-Dan Milici, Oana Vasilica Grosu, Eusebiu Toader, Pavel Atănăsoae, Valentin Popa.

Dintre cele 3 participări, cea mai apreciată de juriul internațional a fost ”Motion control system”, considerată cea mai bună inovație de la această ediție a E-NNOVATE și distinsă cu premiul Best International Innovation Award.