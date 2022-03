Rădăuți

Cine nu a vizitat municipiul Rădăuți de mai mult timp va fi surprins de modificările din ultima perioadă, atât de pe strada Bogdan Vodă, zonă reprezentativă pentru urbe, dar și de la clădirea fanion a municipiului, patrulaterul din centrul localității sau clădirea fostului hotel, așa cum îi spun rădăuțenii. De pe strada Bogdan Vodă au dispărut stâlpii care susțineau cablurile aeriene, care au fost înlocuiți cu stâlpi de iluminat vintage, arborii și arbuștii bătrâni au fost sau urmează să fie înlocuiți, aleile au căpătat alte forme și dimensiuni, iar primarul Bogdan Loghin și-a propus ca până la sărbătorile pascale să inaugureze un centru cultural în aer liber pe o porțiune semnificativă de pe această arteră.

Primarul Loghin a declarat: „Așa cum am promis, pe strada Bogdan Vodă, tronsonul dintre Mănăstirea Bogdana și Casa de Cultură îl transformăm într-un centru cultural în aer liber al municipiului Rădăuți. Am pregătit niște surprize pentru cetățenii municipiului, dar vă asigur că lucrurile decurg în termen și așa cum ne dorim. Pe aleile modernizate vor fi montate bănci speciale pentru cei care vor dori să citească în aer liber, sunt mai multe schimbări…Ne-am propus să întinerim zona verde de acolo, copacii bătrâni de pe marginea aleilor chiar că nu își mai găseau locul acolo, alții au fost înlocuiți cu toate procedurile legale. Am plantat Prunus, arbore cu frunze mov, apoi Hibiscus, și îi asigur pe localnici că zona va arăta cu totul deosebit. Cât privește finalizarea lucrărilor, mi-am propus ca până de Paște să finalizăm acest tronson cu toate lucrările, urmând să continuăm cu modernizarea trotuarelor până la intersecția cu strada Mihai Viteazul, cât și cu alte lucrări”.

Loghin: Facem o dată și facem bine, pentru că ceea ce facem noi reprezintă o bucățică din istoria municipiului

Rădăuțenii au observat că, de câteva zile, la kilometrul 0 al localității au apărut schele, mai precis, clădirea fostului hotel a intrat într-un proces de reabilitare. Acolo au demarat lucrări de reparație a turlei și acoperirea acesteia cu tablă de cupru, în condițiile în care era la doar un pas de prăbușire, deci un pericol permanent pentru trecători, dar și pentru că arunca o umbră întunecată imobilului construit cu mai bine de o sută de ani în urmă.

„Cât privește clădirea fanion din centrul municipiului, acolo se întâmplă ceea ce trebuia să se întâmple de foarte mult timp. Vreau să spun că această poziție bugetară a fost <plimbată> de fiecare dată în ultimii șapte ani, tot a fost pusă pe buget și nimeni nu a acționat… Din punct de vedere estetic este o datorie a noastră, datorie pe care mi-am asumat-o încă din campanie. Reparăm turla, și am ținut foarte mut ca tabla de pe ea să fie înlocuită cu tablă de cupru pentru că mie îmi place întotdeauna să am o viziune de ansamblu. Privind din balcoanele imobilelor de pe strada Ștefan cel Mare spre catedrală, se observă foarte clar acoperișul catedralei care este din cupru și de aceea am decis că dacă tot facem o schimbare la turla fostului hotel, să o facem de calitate. Facem o dată și facem bine, pentru că ceea ce facem acum noi reprezintă o bucățică din istoria municipiului. În același timp se lucrează și la reabilitarea și fixarea țiglelor de pe acoperiș, apoi la schimbarea unor ferestre care vor păstra modelul anterior. Se lucrează și în partea din interiorul patrulaterului, mai sunt unele lucrări și la structura de rezistență, dar vom interveni și la unele porțiuni ale fațadei”, a mai adăugat primarul rădăuțean.