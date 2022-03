Pe 25 martie

Asociația Nes Designer Cultural invită cât mai mulți suceveni la Campania „Voluntar pentru Suceava. Acțiune de Ecologizare!”, partea a II-a, ce se va desfășura vineri, 25 martie, începând cu ora 9:00. Se caută voluntari pentru ecologizarea următoarelor zone: George Enescu, zona de pădure, Liceul Sportiv, Zamca - Mănăstire, Zamca – Pădure, intrare pe strada M. Sadoveanu, str. Dealului, str. Platoului, str. Cernăuți, Parcul Șipote, Aleea McDonald's, str. Mirăuți, str. Ștefăniță Vodă, scări Cetatea Sucevei, scări Statuie Ștefan cel Mare, Calea Unirii, Zona Bazar, str. Nicolae Titulescu.

După cum a spus președintele Asociației Nes Designer Cultural Suceava, Andrei Ionuț Neșculescu, activitatea se va desfășura începând cu ora 9:00. „Solicităm sprijinul voluntarilor pentru derularea acestei campanii. Toți participanții voluntari vor fi instruiți cu privire la actul desfășurat și respectarea normelor sanitare. Asociația dorește ca Suceava să înțeleagă ce înseamnă adevăratul sens al cuvântului voluntar. Curățenia se face înainte de a crește iarba”, a precizat Andrei Ionuț Neșculescu.

El a completat că voluntarii trebuie să vină cu sacii lor, cu mănușile lor, cu apă, pachetul de acasă și trebuie să fie echipați corespunzător, cu încălțăminte de teren, pentru o acțiune de ecologizare. „Ce facem? Strângem gunoaiele lăsate de alții. Voluntar până la capăt, pentru că ne pasă! Vă așteptăm în număr cât mai mare la această a doua ediție a acțiunii din programul <Voluntar pentru Suceava. Acțiune de Ecologizare!>. Suceava are nevoie de voluntari. Vă mulțumim, vă așteptăm cu drag să ne curățăm orașul de gunoaie”, a completat președintele Asociației Nes Designer Cultural Suceava.

Implicare

Vârsta minimă de participare este de 10 ani. Am mai aflat de la organizator că la acțiunea de ecologizare din acest an au fost invitați să se alăture școlile de pe raza municipiului Suceava, toate partidele politice, operatori economici, instituții ale statului. „Am invitat toate școlile din municipiul Suceava, Primăria municipiului Suceava, Garda de Mediu Suceava, Agenția de Protecția Mediului Suceava, firme din domeniu - Ecologizare, Diasil, Ritmic etc. Afișele au fost sponsorizate de Tipografia Manifest. Avem în continuare nevoie de sponsori. Vrem ca la finalul campaniei de ecologizare voluntarii să se poată bucura de o surpriză, pe care dorim să le-o oferim pe platoul Mănăstirii Zamca. Până acum, doamna viceprimar Teodora Munteanu a donat pentru acest eveniment 200 de lei. Asociația Nes Designer Cultural Suceava dorește ca Suceava să fie un oraș curat. Sperăm la o colaborare exemplară a tuturor cetățenilor, a tuturor autorităților locale”, este mesajul transmis de Andrei Ionuț Neșculescu. Pentru mai mult detalii și programări puteți suna la numărul de telefon: 0723 219 137. E-mail: anesculescu@yahoo.com. Noutăți despre campania de ecologizare se găsesc și pe pagina de Facebook a Asociației Nes Designer Cultural Suceava.