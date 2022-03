Motive personale

Consilierul județean din partea PSD Larisa Blanari și-a retras intenția de a mai fi numită în funcția de subprefect al județului Suceava. Decizia poate părea surprinzătoare, mai ales că Larisa Blanari primise toate avizele necesare din partea instituțiilor de control pentru a putea ocupa această funcție. La mijlocul acestui gest de a face un pas în spate sunt considerente de ordin personal, în special familial.

”Pe fondul actualei crize în care am fost prinși cu toții, și mă refer la războiul din țara vecină care s-a soldat cu un număr foarte mare de refugiați, inclusiv prin județul nostru, am decis că este mai bine să mă implic în sprijinirea acestor oameni. Am fost încă din primele zile în Punctul de Trecere a Frontierei Siret și am luat contact direct cu o parte din mamele și copiii acestora care au plecat de acasă doar cu o valiză și câteva bunuri. Poveștile acestor oameni m-au copleșit pur și simplu. La rândul meu, sunt și eu mama unei fetițe de aproape doi ani și cred că în aceste momente cel mai important este să venim în ajutorul acestor refugiați. Este datoria mea de mamă, de femeie și de soție să mă implic așa cum pot în această muncă de ajutorare a mamelor și copiilor din Ucraina”, a arătat Larisa Blanari.

De altfel, consilierul județean a închiriat o pensiune în apropiere de frontiera cu Ucraina, unde sunt cazați gratuit oamenii care pleacă din calea războiului. În cele aproape două săptămâni de conflict, zeci de mame și copii au primit o masă caldă și s-au putut odihni preț de măcar o noapte înainte de a pleca mai departe către prieteni, cunoștințe sau rude care se aflau deja în țări din Occident. Decizia de a-și retrage candidatura pentru funcția de subprefect la care a fost nominalizată a fost anunțată conducerii PSD Suceava, care a luat act de ea și a acceptat-o, urmând să fie înaintată o altă propunere din partea partidului.